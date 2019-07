Tribunal trava MP no maior caso de alegada corrupção financeira no país

A terceira deve ser de vez, mas o Tribunal de São Tomé e Príncipe insiste em dificultar a vida ao Ministério Público.

Desde a detenção do ex-ministro das finanças Américo Ramos, em Abril último, pela polícia judiciária, que o Ministério Público contesta a legalidade da sua detenção. O Ministério Público, intentou várias acções para a libertação imediata do ex-ministro das finanças.

Em Maio último o Ministério Público, promoveu um processo de Habeas Corpus, a favor do ex-Ministro das Finanças, que foi rejeitado pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Ainda no mês de Maio o Ministério Público avançou com a segunda tentativa para a libertação do ex-ministro das finanças através de um recurso de Agravo, que também foi rejeitado pelo Supremo Tribunal de Justiça.

O Governo que apresentou à Polícia Judiciária a queixa contra o ex-ministro das finanças, teve que nomear um advogado são-tomense como defensor do Estado no processo.

Mas a terceira foi de vez. Tendo terminado em julho o prazo de prisão preventiva do arguido, o Ministério Público, ordenou o arquivamento do processo por falta suficiente de provas, que sustentassem as acusações de corrupção, peculato, e de participação económica em negócios.

Mas, o juiz de instrução considerou que o arquivamento do processo proferido pelo Ministério Público, não envolve dois outros crimes de que o ex-ministro das finanças é acusado. Nomeadamente o de enriquecimento ilícito e de branqueamento de capitais.

O Juiz de Instrução que reavaliou a situação do arguido decidiu aplicar o Termo de Identidade e de Residência, com interdição do arguido se ausentar do país. Mais ainda, impôs o pagamento de uma caução de 100 mil euros.

Numa declaração audio, a advogada Celiza de Deus Lima, do escritório de advogados que representa Américo ramos, promete recorrer ao Tribunal Constitucional, para garantir a anulação da decisão do Juiz de Instrução.

Escute o registo audio :

Note-se que o ex-ministro das finanças, Américo Ramos, foi detido por causa da sua participação na assinatura de dois acordos de crédito financeiro a favor de São Tomé e Príncipe.

O primeiro no valor de 30 milhões de dólares, foi assinado no ano 2015 com uma empresa privada baseada em Hong Kong. Deste acordo apenas 10 milhões de dólares entraram nos cofres do Estado são-tomense.

O segundo acordo de 17 milhões de dólares foi assinado no ano 2016, com o Fundo Soberano do Koweit.

O Governo diz que o dinheiro nunca entrou nos cofres do Estado. No entanto recebeu uma nota do Koweit a pedir o pagamento do reembolso do crédito concedido a São Tomé e Príncipe.

Em causa estão 37 milhões de dólares,contraídos em crédito e em nome do povo de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga