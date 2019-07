Magistrados judicias acusam MP de usurpação das competências dos Tribunais

Num comunicado distribuído a imprensa a Associação dos Magistrados Judiciais de São Tomé e Príncipe, ameaçam paralisar os tribunais numa greve por tempo indeterminado, caso persistam as acções do Ministério Público, liderado por Kelve Carvalho em usurpar as competências dos Tribunais.

A Associação dos Magistrados Judiciais, acusa o Ministério Público, de «estar a usurpar as competências dos Tribunais», e apelam intervenção dos órgãos de soberania e da comunidade internacional, sob pena de paralisar todos os serviços», lê-se no comunicado.

Por outro lado, o comunicado dos magistrados judiciais condena « todos os actos tendentes a perturbar o normal funcionamento dos Tribunais e reafirma a sua determinação no cumprimento da nobre missão de administrar a justiça».

A Associação dos magistrados judiciais, explica no comunicado que o Ministério Público tem o dever legal de «os autos juntamente com o arguido detido ao Tribunal de Primeira Instância, que tem competências exclusivas para proceder a detenção ou a aplicação de qualquer outra medida de coacção», concluiu o comunicado.

Os magistrados judiciais dão exemplos da usurpação das competências dos tribunais pelo Ministério Público.

Segundo informação posta a circular no país na última semana o ex-ministro do Trabalho do anterior governo, Emílio Lima, está implicado num caso de abuso sexual de menores.

Os Magistrados Judiciais, contestam no comunicado distribuído a imprensa, o facto de até agora o Ministério Público não ter conduzido a individualidade em causa, ao Tribunal para efeitos de instrução do processo.

Segundo os magistrados judiciais este é um exemplo da usurpação de competências que o Ministério Público tem realizado no país. «Relativamente ao caso de abuso sexual de criança em que está envolvida alta individualidade do País, o Ministério Público não enviou até a data presente o arguido detido, ao Tribunal, sendo que nos termos da lei o Ministério Público não substitui o Juiz de instrução criminal como tem feito, procedendo ele mesmo a legalização de arguido detidos, mais grave ainda nos crimes puníveis com pena de prisão superior a três anos», denunciam os magistrados judiciais.

A Associação dos Magistrados Judiciais, dá outro exemplo de soltura de arguidos, no caso concreto de ladrões de pimenta, que foram presos em flagrante pelos agricultores, mas que o Ministério Público libertou. Situação que provocou uma manifestação pública dos agricultores nas ruas da capital.

«Os tribunais, contrariamente ao objectivo dos pretensiosos roedores do sistema, não tiveram qualquer intervenção na libertação de determinadas individualidades do país, nomeadamente, no caso de furto de pimenta ocorrido recentemente na respectiva cooperativa, nos alegados casos de abusos sexuais de crianças e determinados crimes económicos e financeiros, praticados por essas individualidades», concluem os magistrados judiciais.

Abel Veiga