Lar dos Pequeninos e Cruz Vermelha beneficiam da “festa Junina”

A Casa dos Pequeninos e a Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe foram os destinatários do lado social da “festa junina”, realizada no pretérito 13 de Julho, ao receberem os alimentos não perecíveis arrecadados pela organização, no âmbito da festividade, na mão do embaixador do Brasil, Vilmar Coutinho Júnior.

Depois de cumprir com o sucesso a parte cultural e gastronómica da festa junina, esta quinta-feira, foi a vez do Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe promover o lado social do evento, com a entrega dos alimentos da “cesta básica” arrecadados na celebração da 7ª edição da festa.

O acto que foi presidido pelo Embaixador do Brasil teve como o destinatário duas instituições que cuidam de pessoas mais necessitadas, Casa dos Pequeninos (crianças) e Cruz Vermelha (idosos).

Em nome do Lar dos Pequeninos, o Bispo da Diocese de São Tomé e Principie, Dom Manuel António, não escondeu a sua satisfação por este gesto nobre da instituição brasileira, lembrando sempre que é muito importante promovemos acções que visam este fim.

Por seu lado, em nome da Cruz Vermelha, Justino Lima, não se distanciou do líder católico, acrescentando que estes produtos irão levar alegria aos beneficiários.

Por fim, em nome da organização promotora, o diplomata brasileiro, Vilmar Coutinho Júnior, prometeu promover com regularidade a festa junina, que foi o mecanismo utilizado para angariar os alimentos.

Marcaram também a presença na cerimónia, o representante dos formados no Brasil, Gabdulo Quaresma, a directora do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, Leila Quaresma, o Ministro da Juventude, do Desporto e do Empreendedorismo, Vinicio Pina, e os demais funcionários da embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe.

Gil Vaz