“Amazônia tem que ser protegida”

Segundo agências de notícias, grande fogo florestal acontece na floresta há pelo menos duas semanas; secretário-geral afirma que mundo “não se pode dar ao luxo de causar mais danos a uma grande fonte de oxigênio e biodiversidade.”

O secretário-geral da ONU disse esta quinta-feira que está “profundamente preocupado com o fogo na floresta amazônica.”

Em sua conta no Twitter, António Guterres afirmou que “em meio a uma crise climática global”, o mundo “não se pode dar ao luxo de causar mais danos a uma grande fonte de oxigênio e biodiversidade.”

Acompanhamento

Segundo agências de notícias, grandes incêndios acontecem na floresta há pelo menos duas semanas. Dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Inpe, mostram que o número de focos de fogo florestal no Brasil cresceu 82% este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado,

Falando a jornalistas na sede da ONU em Nova Iorque, o porta-voz do secretário-geral disse que a ONU “não tem informações sobre como esses incêndios começaram”, mas que “obviamente está seguindo de perto os relatos.”

Stéphane Dujarric afirmou que a organização está “muito preocupada” com o fogo, devido “aos danos imediatos que estão causando e também porque proteger florestas é crucial em nossa luta contra a mudança climática.”

Segundo o representante, “todas as florestas são essenciais para a saúde do mundo inteiro” e “a comunidade internacional reconhece essa importância da floresta, não só da Amazônia, mas também das florestas da bacia do Congo e da Indonésia.”

O porta-voz concluiu dizendo que “o bem-estar de todas essas florestas maciças é crítico para a humanidade.”

Poluíção

No Twitter, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, publicou uma imagem da Nasa que mostra como o fogo é visto desde o espaço.

Segundo a agência da ONU, o fumo se espalhou por vários estados brasileiros e vários poluentes, como partículas e gases tóxicos, estão sendo libertados na atmosfera.

Peter Buschmann for Forest Service, Usda

Incêndios florestais ocorrem nos hemisférios Norte e Sul.