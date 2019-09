Estado português outorgou Ordem de Mérito a Victor “Frutuoso” como Comendador

Cidadão português nascido na Anadia-Pedralva, Victor Almeida Cruz, tinha 13 anos quando chegou a São Tomé acompanhado pelos seus pais e uma irmã, no ano 1951.

A sua família viveu nas roças Porto Alegre, e Colónia Açoriana. São Tomé e Príncipe, passou a ser a sua segunda pátria. Gerou sua família nas ilha verde do golfo da Guiné. Terra em que o português, Victor, tornou-se patriota, muito popular, e empreendedor tendo gerado postos de emprego para muitos são-tomenses. Tanto que foi baptizado pelo povo de São Tomé, como Victor “Frutuoso”.

A veia empreendedora de Victor Cruz manifestou-se cedo, e conduziu o jovem para a exploração de outras actividades económicas, que não fosse à agricultura (cacau e café) dominante no período colonial.

«Cresceu em São Tomé ajudando o seu pai a construir uma cerração de madeiras que em poucos anos viria afirmar-se uma indústria de sucesso», explicou o embaixador de Portugal Luís Gaspar da Silva(à esquerda na foto).

A cerração, gerou uma carpintaria que produzia mobiliário e que formou muitos são-tomenses como marceneiros.

A independência de São Tomé e Príncipe em 12 de julho de 1975, trouxe peripécias ao empresário português. Confirmou que foi detido nos primeiros dias da independência nacional. Aceitou perder a nacionalidade portuguesa durante os primeiros anos da independência, e ostentar apenas a nacionalidade são-tomense, para assim conservar os seus empreendimentos, nomeadamente a cerração.

Determinado em fazer de São Tomé a sua terra de trabalho e de vida, resistiu nas ilhas verdes de esperança. Foi das poucas pessoas que tinham uma propriedade industrial privada, nos primeiros anos da independência. Pois o sistema de governo de pendor marxista, defendia a propriedade colectiva sobre os meios de produção.

Nos finais dos anos 80, a liberalização do mercado, projectou o empreendedor Victor, para outra empreitada. «Adquiriu a empresa estatal Atelier Nacional, que é hoje a conhecida empresa CIEM-Centro Industrial Electro-mecânico», precisou o embaixador.

O retrato lido pelo embaixador de Portugal, acrescentou que Victor Cruz, desempenhou importantes funções na vida social são-tomense, destacando-se ter sido membro do Rotary Club e Cônsul Honorário do Reino da Espanha.

Pela história de uma vida feita em São Tomé, mas sempre com ligação a Portugal, Victor Cruz, foi homenageado na tarde da última quarta feira pelo Estado português.

O Embaixador Luís Gaspar da Silva, anunciou que em nome do Presidente da República Portuguesa e por incumbência do mesmo Chefe de Estado português, «é-lhe hoje(quarta – feira)outorgada a Ordem de Mérito Empresarial no grau de Comendador».

Familiares e amigos juntaram-se no salão nobre da embaixada de Portugal para testemunharem a homenagem. 67 anos após a sua chegada a São Tomé, terra onde fincou raízes, e gerou família, Victor Cruz, sente que ainda tem forças, para continuar a ser o exemplo de partilha da história comum entre STP e Portugal.

«Trata-se de uma personalidade que contribuiu para aproximar os dois países, e os dois povos. Honrou a educação, cultura, e raízes portuguesas com nobreza de carácter tendo se afirmado com a sua visão e determinação como um exemplo de empreendedorismo», assim o embaixador de Portugal, justificou a atribuição da Ordem de Mérito Empresarial.

Emocionado Victor «Frutuoso», garantiu que o seu trabalho de longos anos, tem futuro. Os seus filhos são hoje os dirigentes das suas empresas, tanto a cerração como a CIEM. Os filhos seguraram as rédeas e preservam a obra “frutuosa” do pai Victor.

Abel Veiga