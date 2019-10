Baleias podem ajudar a combater a mudança do clima

Cada animal capta, em média, 33 toneladas de dióxido de carbono durante sua vida; relatório do Fundo Monetário Internacional destaca benefícios econômicos e ambientais da proteção dessas espécies.

As baleias são conhecidas por serem o maior e mais inteligente animal nos oceanos, mas também podem capturar toneladas de dióxido de carbono, CO2, uma função com um valor econômico de US$ 1 trilhão. A conclusão faz parte de um relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, publicado esta semana.

Carbono

O relatório afirma que “o potencial de captura de carbono das baleias é surpreendente.” Estes mamíferos acumulam carbono nos seus corpos quando estão vivos. Quando morrem, as baleias afundam no oceano, levando o carbono com elas.

Segundo o estudo, cada animal capta, em média, cerca de 33 toneladas de dióxido de carbono. Em comparação, durante o mesmo período, uma árvore apenas absorve 3% desse valor.

As estimativas do relatório colocam o valor de uma baleia de tamanho médio, devido às suas diversas atividades, em mais de US$ 2 milhões. A quantidade atual de baleias representa um valor de mais de US$ 1 trilhão.

Outros animais

A base de alimentação de muitas baleias é o plâncton, pequenos organismos aquáticos que fazem fotossíntese e flutuam na água.

Esses seres produzem, pelo menos, metade de todo o oxigênio presente na atmosfera. Eles também capturam cerca de 37 bilhões de toneladas de CO2, o equivalente a quatro florestas da Amazônia.

As fezes das baleias multiplicam a quantidade de plâncton, pois contêm ferro e nitrogênio que estes organismos precisam para crescer. Isso significa que, quanto mais baleias, mais oxigênio no planeta.

Em nota, a especialista em vida selvagem da ONU Meio Ambiente, Doreen Robinson, disse que o relatório “mostra claramente as ligações incríveis entre alguns dos maiores e menores seres vivos do planeta.”

Nesse momento, existem pouco mais de 1,3 milhão de baleias no oceano, cerca de 25% do número que havia antes do início da sua captura para fins comerciais, quando entre 4 a 5 milhões desses animais viviam nos oceanos.

A situação é pior em algumas espécies, como a baleia-azul, a maior de todas elas, que tem apenas 3% do número de exemplares que costumava ter.

Incentivos

Segundo a ONU Meio Ambiente, esses animais podem ser protegidos com programas semelhantes aos usados na promoção de florestas.

O relatório do FMI afirma que “podem ser criados mecanismos financeiros para promover a restauração das populações de baleias do mundo.” Por exemplo, as empresas de transporte marítimo poderiam ser compensadas para usar rotas que reduzem o risco de colisões.

Sem medidas adicionais, serão necessários mais de 30 anos para dobrar o número de baleias atuais e várias gerações para atingir o número original, antes destes animais começarem a ser caçados.

Segundo o relatório do FMI, “a sociedade e a sobrevivência dos humanos não podem esperar tanto tempo.”

