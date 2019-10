Polícia Nacional detalha as baixas ocorridas no confronto de hoje

COMUNICADO

A Polícia Nacional vem por este meio relatar os principais factos ocorridos durante o dia de hoje, quarta-feira, dia 16 de Outubro, em algumas localidades da ilha de São Tomé.

Nos últimos dias constatou-se uma onda de indignação, de revolta e de manifestação por parte de cidadãos são-tomenses derivado ao facto de um cidadão são-tomense encontrar-se detido na Costa de Marfim.

Por este facto, e como forma de exigirem a libertação do cidadão são-tomense, verificou-se diversas ameaças contra a Igreja Universal de Reino de Deus (IURD), onde a população garantia que brevemente iriam dar início à vandalização de todas as igrejas distritais da IURD, incluindo a igreja-sede, situada ao lado da Caritas – São Tomé.

Nesta senda, no dia 16 de Outubro, efectivamente, começou a onda de revolta expressa por parte da população, cumprindo as promessas que vinham fazendo nas redes sociais.

Desde o início do dia, por volta das 06h30, começou a onda de destruição, saque e vandalismo contra os patrimónios da IURD.

Após este momento, a onda dos revoltosos, que actuavam de forma coordenada, chegou ao centro da cidade, com o principal intuito de dirigirem-se à sede da IURD.

Perto das 15h00, a onda dos manifestantes efectivamente chegou à sede da IURD, onde a Polícia Nacional já se encontrava no local, e a população começou a arremessar diversos tipos de objectos contra o edifício-sede e contra os elementos policiais que se encontram no local, mas, a priori, a revolta não era direccionada à Polícia, mas, por força das nossas atribuições não podemos permitir que sejam depredados bens públicos ou privados, principalmente quando está em causa a ordem e a tranquilidade pública, juntando ao facto de não ter havido uma informação formal à Polícia Nacional por parte dos principais organizadores da revolta, de acordo à lei que legitima o direito à manifestação por parte dos cidadãos, logo, de per si, a referida manifestação consubstanciava-se como ilegal.

Entretanto, e já na sequência da ocorrência, e após a Polícia aguentar arremessos de diversos objectos, como havia-se referido anteriormente, houve a necessidade de usar-se meios coercivos que tinha-se ao dispor como forma de contenção e intimidação, com o objectivo de cessar a ameaça eminente de vandalismo contra a sede da IURD e contra a integridade física dos elementos policiais, a Polícia Nacional procedeu ao arremesso de gás lacrimogéneo, algumas granadas de efeito moral e de luz e som, e alguns gases pimenta. Além disso, também procedeu-se a disparos efectivos para o ar, como meio intimidatório.

Durante o período de arremessos de objectos contra a Polícia, na qual respondia-se com os meios coercivos acima referidos, além de danos materiais nas casas e alguns veículos atingidos, constatou-se que um menor de 13 anos foi atingido no rosto, tendo sido prontamente socorrido pela Polícia e levado ao Hospital Central, mas infelizmente o mesmo veio a falecer. Entretanto, aguarda-se a autópsia para aferir-se quais foram os reais motivos que levou ao fatídico acontecimento, na qual muito lamenta-se, e será instaurado um inquérito no sentido de apurar-se a veracidade dos factos.

Após o infortúnio, a Polícia Nacional decidiu recuar como forma de assegurar a integridade física dos elementos policiais, deixando desguarnecida a sede da IURD, tendo sido, em seguida, tomada em assalto pelos revoltosos, tendo praticado saques, depredação de todo o edifício-sede da IURD, tendo também atingido a sede das Caritas, inclusive atearam fogo a três viaturas e duas motorizadas dos fiéis da IURD que ali se encontravam estacionadas.

Posteriormente, entrou no teatro das operações uma equipa da Polícia Militar como forma de auxiliar a actuação policial na contenção e na reposição da ordem pública.

Importa frisar que desde as primeiras horas do dia a Polícia Nacional accionou todos os mecanismos que tinha a seu dispor, nomeadamente as equipas do Grupo de Intervenção e Segurança, com os reforços de elementos de todos os Comandos Distritais e das Unidades Especiais, incluindo da Esquadra Policial de Aeroporto, onde, registou-se, 13 elementos policiais feridos e recebido assistência médica no Hospital Central.

A Polícia Nacional apela à calma por parte dos populares, reafirmando a sua posição contra todo o tipo de violência e/ou incitação à violência.

A Polícia Nacional lamenta profundamente a perda de uma vida humana.

Pela Ordem e pela Paz ao serviço da Nação,

Por mais e melhor São Tomé e Príncipe!