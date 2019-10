Fiéis da IURD regressaram ao culto na Igreja Sede

O edifício sede da IURD em São Tomé, foi destruído na última quarta – feira, por um vandalismo alimentado por mensagens de ódio e de violência. Mensagens que foram transmitidas nos últimos dias no país, seja nas redes sociais, como em alguns órgãos oficiais de comunicação social.

Mas o cristão vive pela fé. Por isso no meio da destruição selvagem praticada pelos homens com sede de vingança, os fiéis da IURD voltaram a celebrar Cristo, o único homem que sem pecar, se deu a morte, pela salvação do homem pecador.

Os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus demonstraram neste domingo 20 de outubro, que a sua fé em Cristo, é inabalável. «Depois do que passou (na quarta-feira), nós estamos aqui. Fique sabendo que a Igreja Universal não é a parede que quebraram. Destruíram o local do culto, mas o mais importante somos nós. Nós é que somos a igreja universal», afirmou um dos responsáveis pela organização do culto deste domingo.

Cristo é a cabeça da Igreja, e os fiéis formam o corpo da Igreja. Uma instituição espiritual, impossível de ser vandalizada.

Mais ainda, uma instituição (Igreja), que prega e pratica o amor, está condenada a vencer todo ódio, e qualquer violência.

Abel Veiga

