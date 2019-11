Accionista maioritário da STP-Airways, a EuroAtlantic, tem novo dono

A EuroAtlantic é uma companhia aérea portuguesa, que desde o ano 2008, passou a ser accionista maioritária da companhia de bandeira de São Tomé e Príncipe a STP-Airways. Em Outubro último a STP-Airways propôs ao governo são-tomense a alienação da sua participação na STP-Airways. O Governo disse que está a fazer as contas, para depois decidir pela compra dos 40% de capital social da companhia nacional detida pela EuroAtlantic.

Antes disso, sob proposta da EuroAtlantic, o Governo são-tomense anunciou o fim para o mês de Outubro último das ligações aéreas entre São Tomé e Lisboa, que desde 2008 são realizadas por um avião da EuroAtlantic, e em nome da STP-Airways. As operações da aeronave da STP-Airwais, não foram suspensas até o momento, porque segundo o Governo, é preciso auditar as contas da companhia aérea nacional, para depois pôr fim a parceria com a EuroAtlantic.

Esta semana a EuAtlantic divulgou um comunicado, anunciando que tem um novo dono :

Lisboa, 28 de novembro de 2019

A I-JET Aviation PT adquire a euroAtlantic airways, um fornecedor líder de serviços ACMI

A aquisição transforma a I-JET Aviation PT num dos principais participantes da indústria comercial e de wet-leasing para aviões de grande porte e charter de jatos comerciais.

LISBOA, 28 de novembro de 2019 – A recém-formada I-JET Aviation PT (I-Jet) anunciou hoje a aquisição bem-sucedida da euroAtlantic airways (“euroAtlantic”) a 15 de novembro por um valor não divulgado. A aquisição, que foi totalmente financiada por capitais da I-JET Aviation PT, é a mais recente numa série de movimentos de crescimento estratégico recentes, efetuados pela empresa, com vista a responder à cada vez maior procura de serviços de aviação ACMI e charter.

Com sede em Portugal e mais de 350 funcionários, a euroAtlantic é um fornecedor líder de serviços ACMI, além de voos regulares e serviços charter, operando 9 aviões, 7 dos quais wide-body. A aquisição reflete a crença da I-JET no forte desempenho histórico da euroAtlantic, bem como nas suas perspetivas de crescimento atraentes, num momento em que a oferta de serviços aéreos chave-na-mão tem assumido uma crescente importância no setor dos transportes aéreos.

Os proprietários da I-JET, Abed El Jaouni e Jakob Kjellberg da Njord Partners, reconhecem a longa história de operações altamente lucrativas e emocionantes perspetivas de futuro da euroAtlantic num crescimento vertical dentro da indústria da aviação. Falando sobre a aquisição, o Sr. El Jaouni disse: “Temos planos ambiciosos para a empresa e planeamos fornecer à companhia e à sua equipa de direção existente todo o suporte financeiro e operacional necessário para cumprir esses planos.”

Tomaz Metello, fundador da euroAtlantic, também partilhou os seus pensamentos, dizendo: “Ao fim de mais de 25 anos a gerir o negócio, chegou finalmente a altura de me retirar e passar a desempenhar um novo papel como membro não-executivo do conselho de administração do I-JET Aviation PT. Acredito que a I-JET, com a sua extensa experiência em investimentos e no setor da aviação, é o proprietário certo para conduzir a empresa para a sua próxima etapa e mais além.”

Fim do comunicado da EuroAtlantic