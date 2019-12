Tremor de terra sentido na ilha do Príncipe teve epicentro no Golfo da Guiné

Na tarde de quinta – feira populares da ilha do Príncipe relataram que sentiram em alguns segundos um ligeiro tremor de terra. No início da noite de quinta – feira o Téla Nón registou preocupações manifestadas por alguns habitantes da ilha do Príncipe, sobre um hipotético maremoto que poderia ameaçar a ilha. Até esta ssexta – feira não há registo de qualquer maremoto, nem de qualquer réplica do tremor de terra sentido em alguns segundos pela população da ilha do Príncipe na tarde de quinta – feira.

No entanto, a imprensa da Guiné Equatorial divulgou a informação segundo a qual o tremor de terra foi também sentido no país vizinho. Segundo dados da imprensa da Guiné Equatorial, pela primeira vez o Golfo da Guiné, foi o epicentro do insólito tremor de terra que eclodiu a 10 quilómetros de profundidade.

Veja o vídeo ilustrativo da imprensa da Guiné Equatorial.