Guiné Equatorial atribuiu a Patrice Trovoada a mais alta condecoração do Estado

Teodoro Obiang Obiang Nguema MBasogo, Presidente da Guiné Equatorial, distinguiu Patrice Trovoada primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, com a mais alta condecoração do seu país, a Medalha de Grande Cruz da Ordem da Independência da Guiné Equatorial.

A cerimónia que aconteceu na passada sexta-feira no palácio presidencial do país vizinho de São Tomé e Príncipe, tem grande relevância política. A Guiné Equatorial, é membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e é um dos parceiros que no passado recente concedeu importante ajuda financeira ao arquipélago.

Em outubro de 2015 durante visita a São Tomé, o Presidente Teodoro Mbasogo anunciou a abertura da era de petróleo entre os dois países. Garantiu que existe um bloco de petróleo muito promissor na fronteira marítima entre os dois países, e propôs que seria explorado em conjunto.

A condecoração de Patrice Trovoada foi justificada pelo chefe de Estado da Guiné Equatorial pelo «apreço e admiração à figura do Primeiro-ministro, Patrice Trovoada, pela sua contribuição no fortalecimento das boas relações de amizade e cooperação entre São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial».

A Medalha de Grande Cruz da Ordem da Independência da Guiné Equatorial foi entregue a Patrice Trovoada, no salão do Palácio Presidencial da Guiné Equatorial e presenciada por várias individualidades civis e militares dos dois países.

Os ministros das Finanças e das infra-estruturas e recursos naturais(petróleo) de São Tomé e Príncipe também integraram a delegação governamental, que para além de assistir a condecoração do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, participaram em reuniões de trabalho com os homólogos equato-guinienses.

Abel Veiga