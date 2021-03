Primeiro Ministro “JBJ” envia condolências ao seu homólogo da Guiné Equatorial

Foi com profunda consternação e dor, que tomamos conhecimento das graves explosões que ocorreram ontem, no paiol do Quartel Militar de Nkoatama, na cidade de Bata, provocando perdas de muitas vidas humanas e muitos feridos.

Nesta hora dolorosa e particularmente difícil, vimos apresentar ao Governo, as famílias das vítimas e a todo o Povo irmão da República da Guiné Equatorial, os nossos sentimentos de pesar e a nossa profunda solidariedade.

São Tomé, 8 de Março de 2021

Jorge Lopes Bom Jesus

À SUA EXCELÊNCIA

FRANCISCO PASCUAL OBAMA ASUE

PRIMEIRO MINISTRO DA REPÚBLICA DA GUINÉ EQUATORIAL

MALABO – REPÚBLICA DA GUINÉ EQUATORIAL