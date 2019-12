Espírito de Natal no Hospital e na Embaixada de Portugal em STP

A Embaixada de Portugal em São Tomé propiciou uma festa de Natal ao serviço de Pediatria do Hospital Ayres de Menezes. Na festa, que contou com animação musical, lanche e oferta de brinquedos às cerca de 60 crianças internadas, participaram o Ministro da Saúde, Dr. Edgar Neves, e o Embaixador de Portugal, Dr. Luís Gaspar da Silva, que tiveram oportunidade de visitar as enfermarias e distribuir brinquedos pelas crianças.

Este é o segundo ano que a Embaixada de Portugal organiza esta celebração, muito apreciada pelas crianças, pelas respetivas mães e também pelo pessoal clínico, que ajuda na dinamização das atividades.

Desta forma, a Embaixada de Portugal pretende levar um pouco da quadra natalícia às crianças internadas a ajudá-las a ter um dia mais feliz, numa época que se pretende de amor e de dedicação ao próximo.

Por outro lado, o Embaixador de Portugal em São Tomé, Luís Gaspar da Silva, acompanhado pelo Adido de Defesa, Coronel Costa Reis, e pelo Adido para a Cooperação, António Machado, recebeu os votos de Boas Festas das crianças do Jardim Pimpolho, pertencente ao Centro Social Mãe Clara, integrado no “Projeto de Desenvolvimento Integrado de Lembá”.

Um projecto financiado pela Cooperação Portuguesa, através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O grupo de crianças, que se deslocou da cidade de Neves, no Norte da ilha, à capital, foi recebido no salão nobre da Embaixada, onde lhes foi oferecido um pequeno lanche, bem como alguns presentes.

Fonte – Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe