São-tomense premiado no Brasil por investigação científica inovadora

Chama-se Belinazir do Espírito Santo(na foto). Formado em engenharia química, o estudante de São Tomé e Príncipe destacou-se com um artigo científico inovador. O quadro são-tomense premiado no Brasil, conta aqui no Téla Nón, toda a história de sucesso científico :

“É um trabalho do nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil)“.

O artigo científico premiado é parte principalmente do meu trabalho de mestrado e de pesquisas (2015/2019) lideradas pelo Prof. Dr. Cláudio Leite de Souza (http://lattes.cnpq.br/8283044406113169).

Projetamos e estudamos uma Câmara de Dessorção – um equipamento hidráulico de operação simplificada e de baixo custo para controle de gases de efeito estufa (Metano – CH4) e gases que causam maus odores (Sulfídrico – H2S) nos sistemas de tratamento de esgoto sanitário.

PSTS. É a segunda edição de premiação nacional na área de saneamento (água e esgoto) promovida pela SANEPAR – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ.

Premiação. Data do evento: 13/12/2019.

Livro. Também houve lançamento de livro registrado, em que os premiados são autores de capítulo do livro.

Belinazir do Espirito Santo

Eng. Químico

Msc. Eng. Sanitária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

http://lattes.cnpq.br/3999369143179957