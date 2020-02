CAMÕES lança novo projecto para educação e diz que a cooperação com STP é completa

Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, avaliou na última semana o estádio actual da cooperação com São Tomé e Príncipe.

Luís Faro Ramos, Presidente do Camões, participou no lançamento do programa integrado de apoio ao sector da educação. Um projecto com duração de 3 anos, e financiado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, na ordem de 3 milhões de euros.

No anfiteatro da Universidade de São Tomé e Príncipe, destacou o novo projecto que vai ser estruturante para o sector da educação.

«É um projecto ambicioso, porque é integrado, não abrange só o ensino secundário mas também o ensino superior», precisou o Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa.

Luís Faro Ramos acrescentou que o projecto integrado de apoio ao sector da educação, vai ter também suporte técnico de Portugal. «…..Paralelamente estamos a trabalhar com a Direcção Geral do Ensino Superior aqui de São Tomé e Príncipe para colocar uma assessoria portuguesa. Muito em breve será colocada aqui, uma docente portuguesa para fazer essa assessoria».

Educação de qualidade, é a meta a atingir. « projecto visa no fim da linha uma educação de qualidade, uma educação que possa beneficiar a população de São Tomé e Príncipe», frisou.

Julieta Izisdro, Ministra da Educação e do Ensino Superior de São Tomé e Príncipe, esteve presente na cerimónia de lançamento do projecto. A Ministra deu detalhes sobre os alvos da intervenção do projecto.

«Vai ajudar a universidade de São Tomé na sua organização, na revisão curricular, em termos dos cursos, a nível da didáctica e a nível da prática pedagógica é o que estamos a precisar, e também precisamos da formação contínua e em exercício», afirmou a ministra da educação e do ensino superior.

Camões, financia o projecto integrado de apoio ao sector da educação, mas delegou a execução para o Instituto Marquês de Valle Flor, e as universidades portuguesas de Aveiro e de Évora.

«Vamos com esse programa reforçar a componente das disciplinas no ensino secundário, nomeadamente a língua portuguesa, matemática e biologia», pontuou a ministra Julieta Izidro.

Na mesma ocasião, o Presidente do Camões, assinou com Peregrino Costa reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe, um protocolo que vai permitir a melhoria do ensino da língua portuguesa na Universidade Pública.

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, deu nota positiva a cooperação com São Tomé e Príncipe no sector da educação.

«Ao longo dos últimos 10 anos, Camões Instituto da Cooperação e da Língua, investiu aqui em São Tomé e Príncipe, na área da educação cerca de 40 milhões de euros», destacou Luís Faro Ramos.

No sector da saúde, a parceria com São Tomé e Príncipe, continua a tratar de doenças e a salvar vidas. O projecto Saúde para Todos, lançado no ano 2005, é co-financiado pelo Camões, e faz parte do programa estratégico de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal.

Camões, diz que já investiu 15 milhões de euros no projecto Saúde para Todos, que dentre outras valências, coloca ao serviço da população são-tomense, equipas médicas portuguesas, em várias especialidades.

O actual ciclo do projecto Saúde para Todos, enquadrado no programa estratégico de cooperação bilateral, termina nos finais do ano 2020.

A visita do Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, permitiu a avaliação das acções desenvolvidas nos últimos anos, e a projecção das acções futuras no domínio da saúde.

No entanto, a cooperação do Camões com São Tomé e Príncipe, extravasa os sectores da educação e da saúde. Por isso, é que Luís Faro Ramos definiu-a como sendo COMPLETA.

Completa porque segundo ele, para além das acções bilaterais e multilaterais(projectos em vários domínios, financiados pela União Europeia e co-financiados pelo Camões), existe também a cooperação triangular.

«E ainda temos aqui em São Tomé a cooperação triangular. Há um projecto muito interessante com a Colômbia para beneficiar São Tomé e Príncipe na área do agro-turismo e da plantação do cacau. ….É um projecto que vai ter desenvolvimento em breve, e onde o Camões está em colaboração com a Agência de Cooperação colombiana que vai fazer deslocar peritos aqui a São Tomé e Príncipe, para ajudarem nesta área de agro-turismo e do cacau, área em que a Colômbia tem créditos reconhecidos». concluiu.

Balanço completo, sobre a avaliação de uma cooperação, que Camões diz ser completa com São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga