Troca de fogões nas escolas de São Tomé para proteger o ambiente

O Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar(PNASE), numa parceria com o Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar(PRIASA), deu início a estudos com vista a substituir o uso de fogões a lenha por fiogões a gás na confecção dos alimentos.

«Esta possibilidade constitui uma alternativa mais eficiente, sustentável e saudável, considerando o impacto negativo que o uso dos fogões a lenha tem, quer no meio ambiente, quer na saúde das nossas cozinheiras», refere a nota divulgada pelo PNASE.

Julieta Izidro(na foto), ministra da educação e do ensino superior, marcou presença no arranque do projecto que vai substituir o fogão a lenha pelo fogão a gás nas escolas de São Tomé e Príncipe.

A ministra julieta Izidro, defendeu a necessidade de as escolas serem mais amigas do ambiente. Centro de formação de crianças e adolescentes, a escola é o local de excelência para preparar o futuro do ambiente e do planeta terra.

Abel Veiga