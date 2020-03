Covid-19 está a destruir Turismo de STP

O sector do Turismo, que nos últimos anos começou a florescer, e se posicionou como uma das principais fontes de receitas e de divisas para o país, acabou por entrar em colapso.

Tudo devido ao alastramento do Covid-19 pelo mundo, constituindo ameaça grave para a saúde pública em São Tomé e Príncipe. O país que ainda não registou qualquer caso da doença, decidiu fechar as fronteiras, e adoptar outras medidas no quadro do Estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho.

Preocupado com a situação desastrosa que o Covid-19, está a gerar para a o turismo nacional, Associação Santomense de Turismo reuniu-se na última semana com o Primeiro-ministro Jorge Bom, Jesus, para anunciar a paralisação do sector.

«O Covid-19, afecta a economia do país, e em primeiro lugar tem um impacto muito forte no turismo. ENCERRAMENTO DAS Fronteiras e a proibição dos turistas em visitar São Tome e Príncipe, neste momento sem turistas não se pode fazer turismo», afirmou Hamilton Cruz.

Alguns hotéis já suspenderam as suas actividades em São Tomé e Príncipe, e os que continuam a resistir arriscam-se a falir.

«As empresas ligadas ao sector estão a atravessar um momento extremamente difícil. Algumas delas anunciaram o encerramento provisório até que a situação se resolva. Mas, muitas delas estão em situação de falência», precisou o Presidente da Associação Santomense de Turismo.

A Associação pediu ajuda do Governo para mitigar os prejuízos.

«Apresentamos algumas medidas que para nós são urgentes, e o governo está a analisar. O Governo disponibilizou em muito curto tempo encontrar soluções para mitigar o problema. São pontos que giram em torno de questões fiscais, laborais, e questões ligadas aos créditos a que as empresas estão sujeitas», detalhou Hamilton Cruz.

Covid-19, trava e congela o turismo em São Tomé e Príncipe. De repente o sector que era promissor para o crescimento da economia nacional, tem todos os seus operadores em fase de falência.

Contas difíceis para o Governo, que está a gerir o Estado de emergência decretado na última terça – feira, para evitar o aparecimento do COVID-19 no território nacional.

Abel Veiga