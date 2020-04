“NRP Zaire” presta auxílio a barcaça no porto de São Tomé

Em 08 de abril de 2020, o NRP Zaire, a pedido da Guarda Costeira santomense, prestou apoio a uma barcaça que se encontrava em dificuldades durante transporte de contentores para o porto de São Tomé.

Respondendo prontamente ao pedido, os elementos de serviço do navio português projetaram uma equipa guarnecida com uma motobomba, através de um bote pneumático. A equipa de apoio efetuou esgoto aos porões da barcaça, tendo assim contribuído para evitar o naufrágio da mesma e a consequente perda de toda a carga, particularmente necessária nos tempos que vivenciamos.

Os militares do NRP Zaire a bordo da barcaça, apoiaram ainda os elementos da Empresa Nacional de Administração de Portos (ENAPOR), coordenando as manobras de esgoto, até a mesma se encontrar segura.

Como é do conhecimento geral, a inexistência de um porto de águas profundas, leva a que os contentores de mercadorias sejam transportados, entre os navios mercantes e o porto de São Tomé, com recurso a barcaças ou batelões rebocados. Estas barcaças, não obstante o seu estado vetusto, são utilizadas de uma forma intensiva, mas continuam a desempenhar um papel vital para o abastecimento do arquipélago.

O navio português Zaire, atualmente operado por uma guarnição mista, constituída por militares portugueses e santomenses, prossegue a sua missão de Capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, mantendo uma elevada prontidão de atuação no âmbito da segurança marítima da região e dos navegantes.”

Fonte : Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em STP