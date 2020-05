Covid-19 provoca o nascimento do “Observatório Transparência STP”

Observatório Transparência STP é uma iniciativa da sociedade civil que integra entidades e cidadãos interessados e contribuir para maior transparência das acções públicas e participação social, através da elaboração de conteúdos técnicos, a partir dos dados, informações e análises, referentes às comunicações e acções no âmbito do actual contexto pandémico.

O Observatório Transparência STP COVID-19 propõe-se apresentar as suas comunicações, dados e análises de forma clara e de fácil compreensão para o acesso do maior número possível de cidadãos.

Objetivo

Acompanhar as acções tomadas pelas entidades públicas e outras instituições que participam no combate à COVID-19 e os seus efeitos, com vista a uma melhor comunicação e aplicação dos recursos.

Informar com rigor e responsabilidade em matéria dos factos e informações sobre a COVID-19

Promover a divulgação da verdade e participar no combate às fake news e outras formas de desinformação, através da análise e confirmação das informações junto a fontes credíveis.

Congregar, localmente, representantes da sociedade civil organizada, e profissionais liberais de todas as categorias, dispostos a contribuir para a boa governação dos recursos públicos, servindo a seu grupo profissional e à sociedade em geral.

Actuar nas mais diversas áreas e actividade consideradas adequadas e pertinentes para o cumprimento da sua missão e promoção da transparência e da boa governação.

Missão

Promover o rigor, a transparência e a responsabilidade na tomada de decisão e gestão dos recursos públicos, bem como nas comunicações das autoridades em tempos de COVID-19.

Visão

Uma iniciativa, um novo paradigma organizacional, um olhar atento e responsável, para o melhor desempenho e efetividade das acções de combate à COVID-19 e mitigação dos seus impactos.

Valores

Rigor; Responsabilidade; Integridade; Efetividade; Transparência; Apartidarismo; e Parceria.

Neste momento particularmente difícil para São Tomé e Príncipe e para o mundo, mais do que nunca, é-nos exigido, como cidadãos de nação que se posiciona como inclusiva e participativa, a responsabilidade para que a execução das políticas públicas e o seu acompanhamento, sejam realizados com eficiência, eficácia e efectividades requeridas, onde cada um possa, no âmbito das suas competências e valências dar o melhor de si para São Tomé e Príncipe.

É neste contexto que surge o Observatório Transparência STP, enquanto iniciativa da sociedade civil, sem quaisquer fins lucrativos ou político-partidários, que visa, no essencial, promover o rigor, a transparência e a responsabilidade na tomada de decisão e gestão dos recursos públicos.

Em tempos de COVID-19, o nosso foco é acompanhar as acções tomadas pelas autoridades públicas e outras instituições, com vista a uma melhor comunicação e aplicação dos recursos, no sentido de permitir que o cidadão esteja devidamente informado e implicado no combate a esta pandemia e os seus efeitos socioeconómicos. Como objectivo, não menos importante no cumprimento da nossa missão, pretendemos de igual modo, participar no combate às fake news e outras formas de desinformação, que nos últimos tempos têm-se proliferado com particular acutilância nas redes sociais.

MANIFESTO SOCIAL N.º 02/2020

(Necessidade de garantias de segurança na produção, comercialização e consumo de medicamentos tradicionais)

Ao nível mundial, cientistas, médicos e terapeutas tradicionais têm desdobrado esforços para encontrar medicamentos e vacinas para combater a COVID 19, tendo-se já registado alguns avanços ao nível da vacina, mas a previsão da sua disponibilização ao público, apenas está prevista para o ano 2021. Também no continente africano, existem vários países que têm experimentado medicamentos e chás feitos com as plantas locais, sendo o exemplo mais divulgado os chás produzidos em Madagáscar.

Em São Tomé e Príncipe a população, de uma maneira geral, tem utilizado chás tradicionais para reforçar a imunidade e aliviar alguns sintomas tais como febre e tosse. No mesmo sentido constata-se o aparecimento de empresas e pessoas que começaram a produzir «pseudo xaropes», «vacinas orais» e «remédios da terra» feitos com recurso a plantas medicinais consideradas como “soluções locais” para a COVID-19.

De acordo com um artigo noticiado pelo Jornal STP-Press no dia 05 Maio 2020, um dos especialistas da medicina tradicional são-tomense, lançou um xarope de plantas tradicionais locais denominado “Xarope Antivírus-Covid-19” com capacidades medicinais, segundo o mesmo, para atender os sintomas do novo coronavírus (a COVID-19).

Sem qualquer base científica, o praticante da Medicina tradicional São-tomense explicou que o seu xarope resulta de um composto de quatro plantas medicinais locais, designadamente, “o gueguê, a [«atlimija»], o quiabo e a quina, contendo, propriedades, “antiviral, anti palúdica, combate a bronquite, tosse, dor de cabeça e outros males”.

No artigo da STP Press é ainda referido que “a [«atlimija»], uma das quatro plantas que compõem o xarope produzido pelo referido terapeuta tradicional, é a base principal de um remédio tradicional fabricado em Madagáscar e que tem sido aplicado para o tratamento do novo coronavírus (a COVID-19).”

De igual modo, segundo uma peça noticiosa recentemente passada no Telejornal da Televisão Pública São-Tomense, foi amplamente divulgado por esta Estação Publica o lançamento por um empresário nacional, de um produto que funciona como “vacina contra doenças respiratórias”, composto essencialmente por uma planta localmente designada «cundú muala vé». O referido empresário afirma que o produto em causa “previne doenças respiratórios, embora não saiba se tem o mesmo efeito perante a COVID-19.”

Entretanto, segundo Maria do Céu Madureira, investigadora do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, conhecedora científica de plantas medicinais de São Tomé e Príncipe, os «xaropes» e a «vacina oral» que estão a ser produzidos e vendidos em São Tomé e Príncipe com o rótulo de “MEDICAMENTOS TRADICIONAIS”, NÃO CUMPREM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO COMO SOLUÇÕES PARA COMBATER A COVID-19.

Assim, atendendo a vários alertas da OMS sobre a necessidade de evidência científica em relação à eficácia e à segurança das «soluções», e “curas milagrosas” para o tratamento do novo coronavírus (COVID-19) e considerando que a administração de chás, «xaropes» e a «vacina oral», sem respeitar nenhuma prescrição ou dosagem poderá acarretar perigos adicionais para a saúde pública, e havendo por conseguinte a necessidade de serem definidas regras claras quanto à produção e comercialização desses produtos, o Observatório Transparência STP, vem ALERTAR O GOVERNO E A POPULAÇÃO SOBRE O SEGUINTE:

1º – DE MODO A PRESERVAR A SAÚDE PÚBLICA, O MINISTÉRIO DE SAÚDE E O DEPARTAMENTO COMPETENTE DE FARMÁCIAS DEVEM REGULAMENTAR A PRODUÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS TRADICIONAIS E ALERTAR A POPULAÇÃO SOBRE OS POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS QUE PODEM SURGIR NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO VALIDADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES.

2º – PROIBIR OS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE PROMOVEREM A DIVULGAÇÃO DE MEDICAMENTOS TRADICIONAIS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO, SEM QUE PREVIAMENTE O MINISTÉRIO DA SAÚDE VALIDE A SUA COMPOSIÇÃO, UTILIDADE E SEGURANÇA NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS ESPECIFICADAS.

3º – INFORMAR A POPULAÇÃO QUE NÃO EXISTEM SOLUÇÕES TRADICIONAIS MILAGROSAS PARA CURA DA COVID-19, E QUE TODOS DEVEM EVITAR O CONSUMO DE XAROPES OU VACINAS TRADICIONAIS PARA O EFEITO.

4.º – ALERTAR AINDA A POPULAÇÃO QUE OS CHÁS DOMÉSTICOS PARA ALIVIAR A TOSSE E A FEBRE DEVEM SER CONSUMIDOS COM MODERAÇÃO, DE MODO A EVITAR POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS QUANDO UTILIZADOS EM EXCESSO.

O Observatório Transparência STP esclarece que não opina contra o uso moderado de medicamentos tradicionais e de alternativas locais para aliviar os sintomas da COVID-19 (febres, tosse e problemas respiratórios), mas sim manifesta a sua preocupação face à divulgação de actividades de produção e comercialização de pseudos produtos terapêuticos, sem a prévia certificação das autoridades competentes dos serviços de saúde.

Conheça os membros da sociedade civil que criaram o “Observatório Transparência STP – Covid-19” – MEMBROS FUNDADORES (1)

São Tomé, 14 de Maio de 2020

O Observatório Transparência STP

+ transparência > efectividade.