Gulbenkian – STP vai receber um kit de impressão 3D

Apoio à capacidade de resposta à Covid-19

Resultados

A Fundação Calouste Gulbenkian recebeu 24 candidaturas e vai atribuir 12 kits de impressão 3D (cada kit é composto por duas impressoras e inclui alguns consumíveis), às seguintes instituições de ensino superior, tecnologia ou de investigação dos PALOP, para disponibilizarem gratuitamente consumíveis de saúde para apoio à capacidade de resposta à Covid-19.

O objetivo é promover uma aproximação das instituições universitárias e científicas às instituições de saúde e reforçar, a médio prazo, as iniciativas de inovação social, permitindo a disponibilidade deste equipamento para fins de investigação, ensino e outras iniciativas piloto.

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Zambeze, na Beira, Moçambique, parceira da Direção Provincial de Saúde da Beira.

Osuwela – Associação para a Promoção do Desenvolvimento através da Formação em Ciência, em Maputo, Moçambique, parceira do Hospital Central de Maputo.

Universidade Agostinho Neto, em Luanda, Angola, parceira do Hospital Américo Boavida.

Universidade do Lúrio, em Nampula, Moçambique, parceira da Direção Provincial de Saúde de Nampula.

Instituto Superior Politécnico da Universidade Katyavala Bwila, em Benguela, Angola, parceira da Direção Municipal de Saúde de Benguela.

Instituto Superior de Ciências da Saúde Dr. Victor Sá Machado – Universidade de São Tomé e Príncipe, em São Tomé e Príncipe, parceiro do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes.

Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe, em Moçâmedes, Angola, parceira do Gabinete Provincial de Saúde do Namibe.

Universidade Jean Piaget, na Praia, Cabo Verde, parceira do Instituto Nacional de Saúde Pública.

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, em Luanda, Angola, parceiro da Clínica Girassol.

Universidade Save, em Maxixe, Moçambique, parceira da Direção Provincial de Saúde de Inhambane.

Universidade Rovuma, em Nampula, Moçambique, parceira do Hospital Central de Nampula.

Universidade Técnica do Atlântico, em S. Vicente, Cabo Verde, parceira do Hospital Baptista de Sousa.

Tipo de apoio

Um kit é composto por impressora, periféricos, sistema informático e consumíveis, formação online para utilização da ferramenta, destinada aos elementos das equipas das instituições selecionados e a possibilidade de apoio por uma central de ajuda, durante um período após a entrega do kit.

A impressão 3D não permite a impressão em papel. Também conhecida como prototipagem rápida, é uma forma de tecnologia de fabricação aditiva onde um modelo tridimensional é criado por sucessivas camadas de material.

Avaliação

A análise das candidaturas será efetuada por um júri externo, com base nos seguintes critérios:

– Disponibilidade de recursos humanos habilitados para a utilização deste equipamento;

– Existência de instalações adequadas com condições de refrigeração e energia apropriadas;

– Propostas de soluções apresentadas para apoio à (às) instituição (ões) de saúde;

– Existência de parcerias com instituições de saúde;

– Sustentabilidade do uso deste equipamento para fins futuros de investigação, ensino e transladação para o mercado.

Período de candidatura

De 9 de junho a 10 de julho 2020 (18:00, hora de Lisboa)

Como concorrer

As candidaturas devem ser obrigatoriamente submetidas através do formulário online, disponível de 9 de junho a 10 de julho de 2020.

– Faça login para criar uma conta (guarde os seus dados para posteriormente acompanhar o seu processo).

– Leia atentamente o regulamento e as FAQ (do lado direito em Documentos) e junte toda a documentação necessária antes de submeter a candidatura.

– No final clicar no botão “submeter candidatura”. De forma a prevenir dificuldades na submissão das candidaturas, evite submeter nos últimos dias do prazo.

Datas de candidatura

De 9 Junho 2020 a 10 Julho 2020

Fonte – Fundação Calouste Gulbenkian