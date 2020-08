População de Micoló frustrou uma operação de contrabando nas águas nacionais

Comunidade piscatória, Micoló, tem sido aguerrida no combate aos contrabandistas. Desde a década de 90 que a população de Micoló, não permite que os contrabandistas de areia, destruam as praias da localidade. Nem mesmo os contrabandistas mandatados pelo Governo, como aconteceu no ano 2018, conseguiram extrair areia nas praias de Micoló.

Esta segunda – feira, a população atenta aos movimentos de embarcações na zona costeira detectou mais um acto de contrabando, desta vez no mar. Embarcações de origem duvidosa, descarregaram grande quantidade de mercadorias na praia.

A população de Micoló, interpelou e apreendeu três carrinhas com mercadorias diversas, e de origem duvidosa.

Segundo relatos da imprensa santomense, a população de Micoló, chegou a ser alvo de uma tentativa de suborno por parte dos contrabandistas de alto mar. Os contrabandistas terão sido iludidos com a ideia muito ventilada segundo a qual, com dinheiro compra-se tudo e todos em São Tomé e Príncipe.

A população humilde de Micoló, deu provas aos contrabandistas de que estavam equivocados. Eles, os cidadãos humildes não se vendem, nem vendem a sua dignidade, o seu nacionalismo e a sua pátria, por dinheiro nenhum.

Mais tarde as autoridades policiais tomaram conta do assunto. Pelo menos três pessoas alegadamente envolvidas na operação de contrabando foram detidas. A polícia judiciária está a investigar o caso.

Abel Veiga