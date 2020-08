“Eu diria que o tribunal funciona mal…todo nosso país funciona assim”

Declaração do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Cravid, na abertura do curso para os escriturários e oficiais de justiça.

Segundo o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a formação dos quadros do sector da justiça, está enquadrada na reforma em curso do sistema de justiça. Uma forma de travar o mau funcionamento dos Tribunais.

Cerca de 50 pessoas estão a ser formadas no domínio de escriturários e oficiais de justiça. A formação que dura 6 meses, é organizada pelo Supremo Tribunal de Justiça, e pretende elevar a competência técnica e profissional dos funcionários judiciais.

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, considerou a formação dos escriturários e oficiais de justiça como sendo histórica. «Pela primeira vez na história da democracia de São Tomé e Príncipe, um curso de formação para escriturários judiciais para os oficiais de justiça, e para outros graus que habitam na nossa estrutura funcional», afirmou Manuel Silva Gomes Cravid, Juiz Conselheiro e Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal de Justiça, quer munir os profissionais da justiça de capacidades técnicas, para ajudarem na reforma do sistema de justiça, exercendo as suas funções com dedicação, mestria e zelo.

«O Juiz por melhor que seja, se os funcionários não estiverem a altura para trabalhar com esses juízes o tribunal não anda, o tribunal não existe», destacou o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

O Juiz Manuel Silva Cravid, contesta as opiniões as quais, o Tribunal não funciona. «Quando se diz que o Tribunal não funciona eu refuto esta opinião. Eu diria que o tribunal funciona mal. Funciona com muitas deficiências, como o país todo. Todo nosso país funciona assim», frisou.

O Supremo Tribunal de Justiça reconhece que os Tribunais funcionam mal, e manifestou afinco na reforma da justiça. «O que pretendemos é melhorar. A reforma da justiça é melhorar as qualidades de trabalho, dar competência aos funcionários de forma ter melhor produtividade» ,pontuou.

Ivete Lima, Ministra da Justiça, participou na abertura na última semana do curso para os escriturários e oficiais de justiça. «É uma das formas de valorizar os quadros nacionais», afirmou a Ministra.

Ivete Lima, realçou várias acções em curso, sobretudo de melhoria das infra-estruturas do sistema nacional de justiça, como prova da materialização prática da reforma da justiça.

O curso de capacitação dos escriturários e oficiais de justiça, termina em Janeiro do ano 2021. Durante os 6 meses de formação os profissionais dos tribunais vão receber vários conhecimentos nomeadamente relacionados com o código de processo civil e penal, organização judiciária, e tramitações processuais.

Abel Veiga