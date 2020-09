Enfim… João d´Alva …como ele mesmo diria ” isso está muito complicado…..”

O repórter de imagem da RTP-África na capital são-tomense, João d’Alva de 48 anos, morreu esta madrugada vitima de um acidente de viação, numa das estradas de São Tomé, – soube hoje a STP-Press de fonte policial.

De acordo com a polícia, tratou-se de um acidente por colisão de duas motorizadas, das quais, uma guiada por malogrado Camaraman da RPT-Africa cujo corpo teria chagado já sem vida no hospital central de São Tomé.

Além de profissionalismo e criatividade ao serviço da RTP-África em São Tomé, João D’Alva tem-se destacado nos exercícios das suas funções, tendo como prova alguns prémios conquistados por reportagens em concursos quer a nível interno como internacional.

“Garimpo de Areia” é o título de uma reportagem de João D’Alva num trabalho de parceria com o jornalista Ramusel Graça, retratando as consequências da extração abusiva e anárquica deste produto em São Tomé e Príncipe. Esta obra de imangem João D’Alva foi rodada pelo Mundo num projecto das Federações da ONG são-tomense com apoio da União Europeia.

Além de uma brilhante reportagem sobre Centenário da teoria de Einstein na “promoção internacional” da ilha do Príncipe, João D’Alva foi ainda premiado pelo Conselho Superior de Imprensa são-tomense, num trabalho conjunto na RTP-Africa com a jornalista Djamila Gomes, sobre a problemática do uso de droga no arquipélago são-tomense.

Artigo da STP-Press