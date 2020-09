“Matemática é a ciência mais importante do ensino moderno”

A declaração é da Ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues no encerramento esta tarde da 2.ª edição dos Campos da Matemática Gulbenkian em São Tomé e Príncipe.

A iniciativa da Fundação lançada em 2019, em parceria com o Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe, com o objetivo de estimular o gosto dos jovens pela matemática e ajudá-los a atingir o máximo do seu potencial foi nesta 2.ª edição, adaptada às contingências da pandemia.

Os Campos funcionaram em sistema misto: a distância e presencial, em duas salas da Universidade de São Tomé e Príncipe, entre 31 de agosto e 11 de setembro e sem a admissão de novos alunos.

Os 30 alunos que participaram na 1.ª edição e que ao longo do ano continuaram a ter classificações mínimas de Bom, estão atualmente no 11.º ano e tiveram, durante o período de suspensão das aulas devido à pandemia, o acompanhamento semanal a distância, através do zoom, pelos professores das sociedades Portuguesa e São Tomense da Matemática.

“Os Campos despertaram nos alunos o interesse pela matemática e têm-lhes proporcionado oportunidades que não teriam de outra forma. Têm “respirado” a matemática e é notória a satisfação demonstrada durante as sessões”, afirmou Ilvécio Ramos(na foto), professor e um dos responsáveis são-tomenses pelos Campos.

O professor considera que “a onda” gerada pelos Campos não se limita aos alunos que participaram, já que “poderão contagiar os colegas”.

O Campo prevê atividades educativas que pretendem estimular o gosto pela Matemática e promover a autoaprendizagem e o desenvolvimento individual de capacidades matemáticas.

Foram ainda realizadas previamente três ações de formação a distância a 12 professores de matemática do ensino secundário, para uma melhor integração e adaptação às atividades dos Campos.

“São Tomé e Príncipe ainda tem muitas carências de professores de Matemática, Física, Química e de muitas outras áreas que requeiram uma boa base da matemática. Com esta iniciativa, estaremos a receber “fórmulas” sobre como mitigar a desfasagem que existe na Matemática, envolvendo os professores e trocando experiências.” Sublinhou Ilvécio Ramos.

O professor destacou ainda a importância pelo facto de o evento ter decorrido no contexto da pandemia. “Por um lado temos os alunos a aprender Matemática, ao mesmo tempo que aprendem ferramentas informáticas, e do outro estão os professores a lidar com as novas tecnologias para o ensino, numa altura em que o ensino a distância vai passar a fazer parte da realidade santomense.”

Para a Ministra da Educação e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe, Julieta Rodrigues, presente na sessão de encerramento dos Campos, o desenvolvimento do país só se atinge com uma aposta nas áreas científicas e tecnológicas e considera que a matemática é a “ciência mais importante do ensino moderno“.

Fonte : Fundação Calouste Gulbenkian