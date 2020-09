Enfermeiros saíram as ruas em protesto contra a agressão e consequente morte de um dos seus colegas

A diluição paulatina da autoridade do Estado, está a colocar São Tomé e Príncipe num ponto de alto risco. A justiça privada ameaça o Estado, que ao longo dos anos, vem perdendo os seus alicerces e a autoridade.

Os enfermeiros principalmente do hospital Ayres de Menezes, saíram as ruas da cidade de São Tomé, na segunda feira, para exigirem justiça. Justiça que possa punir o autor da agressão física que foi cometida contra um enfermeiro no seu posto de trabalho.

Há 10 dias, Cristiano Pedroso(na foto em baixo), enfermeiro em serviço numa das enfermarias do hospital central Ayres de Menezes, foi violentamente agredido por um homem, que tinha familiar internado no hospital.

O enfermeiro de 58 anos, foi alvo de golpes de boxe no peito e também na zona craniana, tendo provocado ferimentos na zona ocular. Segundo os enfermeiros, o agressor teria estado sob efeito de droga. Um produto que também passou a circular com mais frequência no país. Tudo indica até, que a rede de trafico domina as principais estruturas que garantem a própria autoridade do Estado.

O Téla Nón, recorda notícias que publicou em abril do ano 2018. Notícias que davam conta do desaparecimento de 58 capsulas de cocaína nos cofres do Supremo Tribunal de Justiça, e também do desaparecimento na mesma altura de outra grande quantidade de Coca que estava guardado nas instalações do ministério público. Mais recentemente foi a vez do mesmo tipo de droga, sumir das instalações da Polícia Judiciária.

Com o Estado já quase sem autoridade, o enfermeiro agredido no seu posto de trabalho, acabou por ser levado pela morte no dia 21 de Setembro. O agressor que utilizou boxe, está de saúde, e segundo os enfermeiros goza da sua liberdade, pois de acordo as declarações dos enfermeiros em manifestação, a justiça de São Tomé e Príncipe, mandou o agressor ir em paz ao encontro da sua família.

Homem de temperamento brando, o enfermeiro Cristiano Pedroso, de 58 anos de idade dedicou 38 anos ao serviço do sistema nacional de saúde.

O Téla Nón, destaca o desaparecimento da autoridade do Estado em São Tomé e Príncipe, porque a agressão perpetrada por familiares de pacientes contra enfermeiros e médicos em serviço no hospital Ayres de Menezes e noutros centros de saúde, passou a ser acontecimento constante e rotineiro no país.

Em várias ocasiões a Ordem dos Médicos, apelou ao Governo que fossem tomadas medidas para o reforço da segurança nos centros de saúde, de forma a proteger o pessoal clínico da fúria de alguns cidadãos que impõem “a lei da pancadaria” como forma de serem atendidos nos centros de saúde.

Por sinal, até agora o Estado santomense não conseguiu garantir segurança nos hospitais. A agressão física contra o pessoal clínico em serviço, causou assim a primeira vítima mortal. O enfermeiro Cristiano Pedroso, acabou sucumbido dias depois de ter sido alvo de golpes de boxe, em plena enfermaria do hospital Ayres de Menezes.

Abel Veiga