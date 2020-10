PR do Tribunal de Contas foi transferido para a Guiné Equatorial

Acidente Vascular Cerebral(AVC), é o problema de saúde que subitamente provocou o internamento na passada terça feira, de Bernardino Araújo(na foto), Presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe.

Bernardino Araújo, que se encontrava na ilha do Príncipe, em missão de trabalho acabou por ser atendido no hospital Manuel Quaresma Dias da Graça da cidade de Santo António do Príncipe.

Um hospital regional, com menos capacidades técnicas e materiais do que o hospital central localizado na ilha de São Tomé, o Ayres de Menezes.

«Encontra-se num estado muito crítico», assim Sílvio Vera Cruz, delegado de saúde no Príncipe, definiu o Estado de saúde do Presidente do Tribunal de Contas.

Em estado de coma durante 4 dias, Bernardino Araújo foi transferido na sexta-feira, do hospital regional do Príncipe, para um centro de saúde especializado na Guiné Equatorial.

A aeronave de estilo ambulância, fretada pelo Governo santomense, deixou o aeroporto do Príncipe por volta das 12 horas de sexta-feira.

José António Monte Cristo, juiz conselheiro do Tribunal de Contas que acompanhou o Presidente Bernardino Araújo, na missão de trabalho a ilha do Príncipe, pediu calma a todos. «Gostaria de aproveitar este momento para pedir calma e serenidade aos familiares, aos nossos colegas que estão na sede (em São Tomé)», afirmou o juiz conselheiro.

Sua esposa e uma equipa de médicos acompanharam Bernardino Araújo, nesta viagem inesperada em busca de tratamento clínico na Guiné Equatorial.

Abel Veiga