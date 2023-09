O Juiz Conselheiro Ricardino Costa Alegre é o novo Presidente do Tribunal de Contas

Num comunicado o Tribunal de Contas explica que por imposição da entrada em vigor no dia 8 de Setembro da primeira alteração à lei orgânica e de processos do Tribunal de Contas, recentemente aprovada pelo parlamento, foi realizada no dia 13 de Setembro a eleição do novo Presidente do Tribunal de Contas.

Num universo de 3 votantes, o Juiz Conselheiro Ricardino Costa Alegre, foi o escolhido pelo colectivo de juízes para presidir o Tribunal de Contas.

O novo Presidente do Tribunal de Contas toma posse nos próximos dias.

O leitor tem acesso ao comunicado do Tribunal de Contas

Abel Veiga