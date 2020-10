PR do Tribunal de Contas foi submetido a uma complexa intervenção cirúrgica

Vítima de um Acidente Vascular Cerebral(AVC), no dia 13 de outubro, quando estava em missão de serviço na ilha do Príncipe, Bernardino Araújo, foi transferido no dia 16 para um centro de saúde especializado na vizinha Guiné Equatorial.

Na última sexta feira dia 23 de Outubro, o Tribunal de Contas, informou ao país sobre o estado de saúde do Juiz Conselheiro e Presidente do colectivo, Bernardino Araújo.

«Passados 7 dias após a sua evacuação para um hospital altamente especializado na República da Guiné Equatorial, onde foi submetido a uma complexa intervenção cirúrgica, continua a ser assistido, e nesse momento apresenta sinais de melhorias, que embora ténues nos aportam esperanças de uma progressiva recuperação», disse o serviço de imprensa do Tribunal de Contas.

Téla Nón