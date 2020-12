Proposta para solução do problema da justiça em STP

Tendo em conta que persiste o problema de suspeição permanente nas decisões da justiça em São Tomé e Príncipe e considerando o seu papel e importância na democracia, proponho o seguinte:

Através de cooperação portuguesa ou outras, que se convide juízes jubilados ou com muita experiencia no sistema judicial, para que, durante algum tempo, venham a São Tomé e Príncipe assessorar os nossos juízes, na tramitação dos processos judiciais e na elaboração das sentenças. Digo bem, «assessorar», para que não apareçam pessoas a levantar o problema de soberania do Pais.

Com esta decisão, poder-se-á resolver quatro problemas fundamentais:

Primeiro- melhoria do funcionamento do sistema judicial;

Segundo- Evitar prováveis interferências na justiça de outros órgãos de soberania, de políticos, e do poder económico.

Terceiro- avaliar o desempenho dos nossos juízes;

Quarto- a presença dos assessores estrangeiros, poderá dar alguma credibilidade ao sistema e atenuar o nível de suspeição ou dúvidas, com razão ou sem razão, que se tem constatado nas decisões e sentenças proferidas pelos Tribunais são-tomenses.

Nós temos o hábito de persistir no que está mal, cometendo sempre os mesmos erros.

Temos que ter a capacidade e a coragem de mudar e encontrar outras soluções com vista a tentar resolver os problemas. A mudança deve continuar enquanto não houver a satisfação desses problemas.

Não entendo essa persistência de “deixar tudo como esta para ver como fica”. Esse método está provado que não resolve absolutamente nada.

Esta é a minha proposta porque não gosto apenas de criticar. Se não formos por via, tenho muitas dúvidas na solução para o problema da nossa justiça. Justiça para ser justa, ela deve ser cega.

A nossa opinião sobre a justiça não deve ser em função dos nossos interesses, das nossas amizades e dos nossos objetivos políticos.

Haverá porventura outras ideias e outras propostas. Elas que apareçam!

São Tomé, 6 de Dezembro de 2020

Fernando Simão