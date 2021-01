“ONGD MOVE” volta a STP para ajudar a reativar o empreendedorismo local

Obrigados a suspender a atividade presencial durante vários meses devido ao Covid-19, a ONGD portuguesa regressa revigorada a São Tomé e Príncipe em Janeiro, com voluntários determinados a ajudar empreendedores.

A pandemia alterou drasticamente a realidade que conhecemos. Em São Tomé e Príncipe, a pandemia teve um impacto negativo em várias vertentes da sua economia, nomeadamente, nas receitas do turismo, no desemprego e na inflação. Muitos foram os negócios interrompidos ou terminados e várias famílias ficaram sem fontes de rendimento.

O MOVE, por sua vez, também se viu obrigado a suspender a sua atividade e a alterar a sua forma de atuação, porém a missão de “dar crédito à esperança” permanece a mesma. O MOVE é uma ONGD que, há mais de onze anos, promove o empreendedorismo

enquanto ferramenta de combate à pobreza. Presente em São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, e nos Açores, esta ONGD reveza os seus voluntários numa base semestral, mantendo-se 365 dias por ano nos destinos. Com parceiros no terreno e uma estrutura de suporte totalmente voluntária em Portugal, consegue que as suas equipas alavanquem cada vez mais o seu trabalho.

Perante o contexto socioeconómico que a pandemia deixou, os voluntários do MOVE aperceberam-se de que a ajuda que podem dar nunca foi tão necessária como agora. Como tal, o MOVE aproveitou estes meses fora dos terrenos para se reinventar, refazendo a sua

metodologia de forma a conseguir ter um impacto mais sustentável e duradouro nas comunidades que apoia. A nova metodologia assenta em três pilares: “WAKE, SHAKE e MAKE”, que pretendem alinhar a forma de atuação entre os 3 terrenos e acompanhar os

empreendedores até que estes se tornem independentes e, eles mesmos, agentes de transformação nas suas comunidades.

Como tal, e cientes de que estamos perante um período complicado em que a incerteza é grande, chegou a altura do MOVE regressar a São Tomé e Príncipe e continuar a sua missão de dar crédito à esperança quando esta é mais necessária. Assim, entre Janeiro

e Fevereiro, 6 jovens voluntários chegam a São Tomé e Príncipe determinados a retomar as parcerias e projetos. 3 dos 6 voluntários que vêm incentivar o empreendedorismo local em São Tomé e Príncipe.

Sobre o MOVE:

O MOVE é uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) criada em 2009, que acredita no empreendedorismo como forma fomentar o desenvolvimento económico. O seu objetivo é colocar o empreendedorismo ao serviço do desenvolvimento e ajudar micro-empreendedores a fazer crescer o seu negócio através de formação e micro-consultoria.

O programa de voluntariado do MOVE permite aos voluntários selecionados deslocarem-se durante 6 meses para São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e São Miguel (Açores), com o intuito de fomentar o empreendedorismo, desenvolver negócios, e participar na construção e instrução da comunidade para um futuro sustentável. Cada grupo de fellows (consultores do MOVE no terreno) permanece no terreno até à chegada do grupo seguinte, o que significa que o MOVE está presente 365 dias por ano.

FONTE : ONG MOVE