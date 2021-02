Ladrão libertado pelo Ministério Público zomba da polícia nacional

Os cidadãos santomenses vivem uma grande afronta. Trata-se do roubo quase que diário dos seus bens. Nas últimas semanas os habitantes de várias localidades de São Tomé, têm reclamado pelo roubo das suas grades de cerveja.

A venda da cerveja Rosema, é um dos negócios que dá rendimento a centenas de famílias santomenses. As grades começaram a desaparecer. Em alguns casos o ladrão/burlão intervém no momento em que os adultos estão ausentes da casa. Engana as crianças e leva as grades de cerveja, para vender noutra localidade.

Denúncias feitas por populares através da rádio nacional permitiram a polícia nacional deter o ladrão das grades de cerveja. A investigação da polícia nacional, apurou que para além das grades de cerveja, o jovem de pouco mais de 30 anos, também é especialista no roubo de bicicletas e motorizadas.

A polícia nacional anunciou que conseguiu recuperar cerca de 10 bicicletas, que tinham sido roubadas pelo jovem meliante, assim como uma motorizada que tinha sido roubada na rua da Ponte Tavares, próximo do comando da Polícia de Água Grande.

A polícia descobriu que o ladrão que está a semear pânico no seio dos vendedores de cerveja, e dos motociclistas, é um criminoso que foi condenado a 14 anos de prisão. No entanto, segundo a polícia foi posto em liberdade no ano passado, antes mesmo do cumprimento da pena de prisão. Um regime de liberdade condicional.

«Tendo recuperado as bicicletas e outros artigos por ele furtado, enviamos o detido para o Ministério Público…», afirmou o agente da polícia nacional, que acompanha o caso das bicicletas e das grades de cerveja roubadas.

Alguns minutos após a diligência feita junto ao Ministério Público, a Polícia Nacional teve um grande espanto.

«Para o nosso espanto, o indivíduo já foi posto em liberdade, e teve a ousadia de vir aqui ao comando da polícia, para nos dizer isso…. que já lhe mandaram para casa..», relatou o porta voz da polícia nacional.

Provavelmente foi com sorriso nos lábios, que o ladrão foi anunciar ao comando da polícia da região de Água Grande, que o Ministério Público santomense, promotor da legalidade, o colocou imediatamente em liberdade.

Tudo indica que o ladrão que tem atormentado a vida das populações mais pobres do país, sente-se confiante em prosseguir com as suas acções.

Este caso é apenas um, de vários exemplos que têm ocorrido em São Tomé. Ladrões muitos deles reincidentes em crimes, são apanhados pela polícia ou pelos populares, e imediatamente postos em liberdade pelo sistema de justiça.

Interessante é que, se nos próximos dias, o jovem posto em liberdade for apanhado por um cidadão, na prática de furto e for chicoteado, o ministério público e os demais órgãos do sistema de justiça, sairão imediatamente em defesa dos direitos humanos do meliante. O cidadão que reagiu ao roubo constante dos seus bens será certamente preso, julgado e condenado.

Abel Veiga