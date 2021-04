São Tomé já devolveu o “booster” da ilha do Príncipe

No início de Março último, o Governo da Região Autónoma do Príncipe, anunciou que contra a vontade de uma boa parte da população da ilha, foi cedido à São Tomé a peça da sua central de produção de oxigénio. A peça em causa chama-se “booster”.

O Governo Central liderado por Jorge Bom Jesus, estava aflito face ao aumento dos casos da Covid-19 na ilha de São Tomé, e a falta de oxigénio para atender os casos. A central de produção de oxigénio da ilha de São Tomé, estava inoperante por causa de uma avaria no seu “booster”.

Segundo o Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, Filipe Nascimento, o empréstimo da peça ao Governo Central, foi a pensar nas vidas que precisavam de serem socorridas em São Tomé.

A prevalência da Covid-19 está a dar sinais de recuo em São Tomé, e o Governo Central comprou um novo “booster” para a ilha do Príncipe.

A peça foi instalada na central de produção de oxigénio no hospital Manuel Quaresma Dias da Graça, na cidade de Santo António do Príncipe O ministro da saúde Edgar Neves e a representante da OMS no país, Annie Ancia, tomaram parte na cerimónia, de reactivação da central de oxigénio.

«Está mais do que assegurada a produção de oxigénio na Região Autónoma do Príncipe», assegurou o ministro da saúde Edgar Neves.

Abel Veiga