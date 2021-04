Rede Dobra 24 vai ser reinaugurada esta semana

Estão na fase final os acertos para a entrada em pleno funcionamento dos novos sistemas automáticos de pagamentos que estão a ser instalados no mercado financeiro nacional.

Dia 28 de Abril é indicado pela Sociedade Gestora do Sistema de Pagamentos Automáticos (SPAUT), como sendo o dia da reinauguração da nova rede Dobra 24.

Calixto Moniz(na foto em baixo), administrador executivo da SPAUT em declarações ao Téla Nón, reconheceu que ainda existem algumas dificuldades com a logística para a introdução dos novos cartões dobra 24.

«Ainda há pessoas que usam os cartões velhos. Depois da reinauguração da nova rede dobra 24, vamos dar cerca de 15 dias para conclusão da transferência dos cartões, e logo depois suspenderemos a rede velha», explicou.

Segundo a Direcção da SPAUT, a pandemia da COVID-19, condicionou o processo de modernização da rede dobra 24.

«Tínhamos a previsão de instalar o novo sistema em 9 meses , e já vamos além do tempo previsto…», reclamou.

Em três meses de introdução dos novos cartões dobra 24 e das novas caixas automáticas, a sociedade gestora dos sistemas de pagamentos automáticos, registou a entrada em circulação de 19.895 novos cartões dobra 24.

«E neste período de testes foram realizados 22.682 transacções financeiras nas máquinas novas», reforçou Calixto Moniz.

A SPAUT prevê que os bancos comerciais introduzam no mercado financeiro, 35 mil novos cartões dobra 24.

As 45 novas caixas automáticas instaladas no país oferecem diversos tipos de serviços ao público. O administrador executivo, convida as empresas que operam no mercado nacional, a aderirem ao novo sistema de pagamentos automáticos, para assim descongestionar o mercado nacional.

Tudo porque o novo sistema de pagamento automático permite aos cidadãos pagar facturas de água e electricidade, evitando assim as bichas que são habituais nas instalações da empresa estatal de água e electricidade.

Outras empresas nacionais podem assim oferecer aos seus clientes, celeridade e eficiência na prestação de serviços, utilizando assim as potencialidades da nova rede dobra 24.

O pagamento dos impostos ao sector das finanças é uma das operações que vai ser possível realizar com o cartão dobra 24.

«Nós queremos promover a bancarização da economia, que mais pessoas estejam na rede de pagamentos automáticos…. Nós queremos que mais pessoas passem a usar os nossos cartões. Que deixem de usar o dinheiro físico, e passem a utilizar os cartões como forma também de proteger a própria moeda nacional», precisou Calixto Moniz.

Por outro lado, para conquistar a inclusão digital no mercado financeiro, e evitar o manuseamento das notas e moedas, o Banco Central de São Tomé e Príncipe é desafiado a decidir sobre a obrigatoriedade das firmas comerciais e empresas públicas terem que usar os terminais de pagamento automáticos – POS.

A Nova Rede pretende distribuir 300 terminais POS na praça comercial santomense.

Note-se que a rede dobra24 é jovem. Entrou em funcionamento no mês de Outubro do ano 2011. 10 anos depois, passa por um profundo processo de modernização, para melhor servir a população santomense.

Abel Veiga