São Tomé em crise de energia assiste o abandono da central hidroelétrica de Guegue

São Tomé vive mais um ciclo de crise de energia eléctrica, por causa da manutenção dos grupos de geradores, alguns já obsoletos, mas que continuam a ser a principal fonte de energia do país.

Nesta altura de crise profunda no fornecimento de energia térmica, foi disponibilizado nas redes sociais um vídeo que mostra as potencialidades em termos de produção de energia hidroeléctrica que São Tomé tem desde a era colonial.

As diversas unidades de produção hídrica construídas pelos colonizadores, foram abandonadas e destruídas pelos sucessivos governos da República Democrática. Algumas com apoio da comunidade internacional foram reabilitadas na década de 90 do século passado, para depois serem novamente destruídas e abandonadas.

A central Hidroelétrica de Guegue no centro da ilha de São Tomé, é um exemplo da desorientação que São Tomé e Príncipe vive em termos de políticas para o sector da energia. Uma opção por fonte de energia poluente como é o caso das centrais térmicas.

Nos últimos 20 anos as autoridades santomenses apoiaram a construção de cerca de 3 novas centrais térmicas nos arredores da cidade de São Tomé. Enquanto isso, por opção das autoridades nacionais, todas as fontes de energia limpa e amiga do ambiente, que já existiam desde o período colonial foram condenadas ao abandono e a destruição.

Um vídeo disponibilizado nas redes sociais, mostra exactamente neste momento de paralisação dos geradores da EMAE, e de crise energética em São Tomé, o estado de abandono da Central Hidroeléctrica de Guegue, que foi reinaugurada na década de 90 pelo ex-Presidente Miguel Trovoada.

Clique sobre o link em baixo, para ver o filme da Central Hidroeléctrica de Guegue :

https://www.facebook.com/100042483301276/videos/496993918393381/