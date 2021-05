Crianças de regiões isoladas de São Tomé vão beneficiar de jardins-de-infância

Quimpo, comunidade agrícola do interior da ilha de São Tomé, não tem um jardim-de-infância. As crianças estão excluídas do sistema de ensino. A mesma situação nas comunidades de Monte Belo e Angra Toldo. As crianças dessas 3 comunidades estão excluídas do ensino pré primário.

«Nestas localidades as crianças em idade escolar, ainda não beneficiam desses espaços físicos para o seu desenvolvimento harmonioso e integral», confirmou a Ministra da Educação e Ensino Superior, Julieta Rodrigues.

Uma violação da convenção dos direitos das crianças. «Pois diz que as crianças têm direito a escolaridade básica», reforçou a ministra.

A exclusão das crianças das comunidades do interior do país do sistema de ensino, viola também a lei de base do sistema educativo, «que diz que as crianças têm direito de começar a escolaridade a partir dos 4 anos», precisou a ministra da educação e ensino superior.

Violações que dentro de 90 dias serão sanadas nas três comunidades, nomeadamente Quimpo, Monte Belo e Angra Toldo, todas localizadas no distrito de Cantagalo na ilha de São Tomé.

A Ministra Julieta Rodrigues lançou na última semana pedras para a construção de um jardim-de-infância em cada uma das 3 comunidades.

Aleixo Pires, Presidente da Câmara Distrital de Cantagalo participou no lançamento das obras de construção.

«As crianças dessas comunidades não têm acesso ao ensino pré-escolar. Chegou o momento de envolver essas comunidades distantes. E é dever do Estado trazer jardins e escolas a essas comunidades», pontuou o presidente da autarquia de Cantagalo.

Os moradores das 3 comunidades consideram que os jardins-de-infância vão conferir qualidade de vida e a inclusão dos seus filhos no sistema nacional de ensino.

Abel Veiga