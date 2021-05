Abuso Sexual de Menores – Tribunal é denunciado por arquivamento de processo-crime

Ailton Rodrigues(na foto em baixo), veio ao Téla Nón para denunciar o Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe, como cúmplice na impunidade que reina no país relacionada com os casos de abuso sexual de menores.

Ailton Rodrigues, apresentou-se ao Téla Nón como sendo pai de uma menina que começou a ser violada sexualmente no ano 2017, quando tinha 11 anos de idade. O processo crime foi redigido pelo Ministério Público no ano 2019.

O interlocutor do Téla Nón, explicou que o acto de violação da sua filha aconteceu numa altura em que estava ausente do país.

«Emigrei, e depois chamei a minha mulher. No entanto a nossa vizinha, a senhora Manuela que trabalha nas finanças, pediu-nos que estava interessada em ficar com a nossa filha, que tinha na altura 11 anos de idade».

Segundo Ailton Rodrigues, algum tempo depois a sua vizinha teve que se ausentar do país, e deixou a menina em casa. Foi a oportunidade que o marido da senhora Manuela precisava para abusar sexualmente da menina de 11 anos.

«A Manuela viajou para Portugal e a menina ficou em casa, e o marido da Manuela abusou da criança. Testes feitos no hospital central confirmaram que a menina foi violada. O caso foi ao Ministério Público, e o violador foi constituído como arguido e teve que pagar uma caução de 150 mil dobras para não ir para cadeia, e assim aguardar o julgamento em liberdade», relatou Ailton Rodrigues.

Da peça do processo que o ministério público elaborou, destaca-se a acusação do arguido na autoria moral, na forma consumada e em concurso real de dois crimes de abuso sexual de crianças.

Na acusação, cuja cópia foi depositada na redacção do Téla Nón, o Ministério Público relata em pormenores todos os actos sexuais realizados pelo arguido, de forma coerciva e abusiva contra a menina de 11 anos.

O primeiro acto de abuso sexual da menina aconteceu em Junho do ano 2017. As acções prosseguiram no tempo. Ailton Rodrigues enquanto pai da menina, regressou a São Tomé, para acompanhar o caso da sua filha.

Para o espanto de Ailton Rodrigues, o Tribunal da Primeira Instância decidiu em Maio de 2021, pelo arquivamento do processo – crime, por alegada falta de provas.

O processo crime movido contra o arguido, por sinal ex-ministro do trabalho e solidariedade Emílio Lima, no ano 2019. «O Tribunal diz que não há provas. Pegaram o processo e arquivaram. Nem a advogada foi notificada….», declarou Ailton Rodrigues.

O pai da menina que foi violada sexualmente por várias vezes na residência do arguido, disse ao Téla Non que está a viver um momento de alta tensão.

O sentimento de injustiça invadiu o pai da menina, que sente tentado a agir com as suas próprias mãos.

A justiça dos Tribunais de São Tomé e Príncipe não chega a tempo de evitar a impunidade. Mas, mesmo assim Ailton Rodrigues, lançou apelos à Ministra da Justiça e ao Procurador-geral da República para defenderem a justiça, e combaterem a impunidade que marca os casos de abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor a entrevista onde Ailton Rodrigues conta toda a história de abuso sexual da sua filha, e que o Tribunal da Primeira instância mandou arquivar.

Abel Veiga