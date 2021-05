Fundação Chellaram financia as atividades de alimentação escolar em STP

Numa nota de imprensa que fez chegar ao Téla Nón, o Programa Alimentar Mundial(PAM), em São Tomé e Príncipe, anuncia a parceria com a Fundação Chellaram, que permite ajuda financeira na ordem de 700 mil dólares, para as actividades de alimentação escolar em São Tomé e Príncipe.

«Com o apoio da Fundação Chellaram o PAM poderá fornecer refeições quentes e nutritivas diárias a 25.000 crianças vulneráveis ​​no país durante os próximos oito meses», refere a nota de imprensa.

O leitor tem acesso na íntegra a nota de imprensa do PAM :

SÃO TOMÉ –O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) recebe uma contribuição de USD 700.000 da Fundação Chellaram para financiar as atividades de alimentação escolar no país que foram recentemente suspensas devido a segunda vaga de infeções por COVID-19.

“Com o apoio da Fundação Chellaram o PAM poderá fornecer refeições quentes e nutritivas diárias a 25.000 crianças vulneráveis ​​no país durante os próximos oito meses,” disse Edna Peres, Representante do PAM em São Tomé e Príncipe. “Ao trabalhar em estreita colaboração com o Governo e ONGs locais, o PAM pode ajudar a garantir que as crianças em maior risco de insegurança alimentar e subnutrição recebam os alimentos de que precisam durante este período difícil, seja na escola ou em casa”.

Enquanto as escolas em todo o país permaneçam abertas, as refeições escolares serão fornecidas através da distribuição de alimentos nas escolas para apoiar os objetivos do Governo em assegurar a segurança alimentar, nutrição, saúde e educação em quatro distritos de São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe. Se houver necessidade de encerrar novamente as escolas como medida de contenção da COVID-19, as refeições serão fornecidas através de cestas básicas para levar para casa, juntamente com materiaisde higienização para crianças e famílias durante o confinamento.

A segunda vaga de infeções por COVID-19 que assolou o país em fevereiro teve um grande impacto nos meios de subsistência e no rendimento de muitos santomenses, especialmente mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Embora as escolas tenham sido reabertas em abril, o programa de alimentação escolar permaneceu suspenso devido a limitação de recursos direcionados ao combate à pandemia. Desde 2020, o PAM tem trabalhado em estreita colaboração com o Governo para fazer face ao impacto socioeconómico da crise nas populações vulneráveis ​​em todo o país.

