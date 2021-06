NRP Zaire presta auxílio ao navio “ANDREA”

O navio “ANDREA” com pavilhão de São Tomé e Príncipe e cuja operação tem como base este arquipélago, efetuou um pedido de auxílio à Guarda Costeira por volta das 10h30 do dia 13 de junho por ter perdido o hélice a 32 milhas náuticas (cerca de 60 Km) a nordeste de São Tomé, com 06 elementos e diverso material destinado à ilha do Príncipe a bordo.

Após ter sido ativado, o NRP Zaire largou da Baía de Ana Chaves às 13h30 em direção à posição do navio sinistrado, tendo chegado junto a este pelas 17h00.

O navio português, após avaliar as condições de flutuabilidade e segurança da embarcação, passou aparelho de reboque, iniciando trânsito para o Porto Comercial de São Tomé, onde atracou por volta 22h30.

O NRP Zaire, atualmente operado por uma guarnição mista, constituída por militares portugueses e santomenses, prossegue a sua missão de Capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, ilustrando a importância da cooperação bilateral entre estes dois países lusófonos, contribuindo, através de um esforço conjunto, para a segurança marítima na região e dos navegantes.

Fonte : Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe