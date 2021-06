Cantagalo beneficiará da criação do búzio vermelho em cativeiro

A informação foi avançada pela equipa de gestão do Projecto Energia na Comunidade de Bernardo Faro.

Uma equipa chefiada pelo director-geral do projecto, Engenheiro João Bastos, e a UGP deslocou-se hoje ao distrito de Cantagalo com o objectivo de monitorar e sensibilizar os beneficiários deste Projecto para a réplica dos produtos florestais não lenhosos executado com sucesso no distrito de Lembá.

Fizeram parte da delegação, a ONG Alisei, parceira de implementação do projecto, e um representante da empresa Muála, que presta serviços de assessoria ao Projecto.

Foram seleccionadas as comunidades de Bernardo Faro, Anselmo Andrade e Mato Cana para a implementação do mesmo. Os Produtos Florestais Não Lenhosos (PFNL) são todos aqueles que podem ser extraídos da floresta, que não seja a madeira. Esses produtos são utilizados para diversos fins pela população que convive com as florestas e também nos espaços urbanos – embora em menor intensidade.

Eles constituem a principal fonte de renda e alimento de milhares de famílias que vivem da extracção florestal e que são dependentes dos mesmos. Numa primeira fase, o Projecto foi implementado no distrito de Lembá, nomeadamente na Roça Lembá, Ponta Furada e Generosa, e, obteve por parte das famílias beneficiárias grande apropriação e motivação.

A acção pretende valorizar os recursos agro-florestais nas comunidades na zona tampão do Parque Natural de Obô de São Tomé (PNOST), para obter benefícios económicos por meio da comercialização e processamento dos produtos florestais não lenhosos.

O Projecto apoiará de forma sustentável as fileiras de produtos florestais não lenhosos (PFNL), nomeadamente: bananas, matabala, fruta-pão, jaca, safú, “búzio terrestre vermelho” (Archachatinamarginata) e mel, contribuindo para criar oportunidades de emprego e garantir a produção de alimentos locais em quantidade e qualidade suficientes, de forma regular, para abastecer os mercados locais e permitir a transformação dos excessos de produção.

A extracção consciente é importante porque mantém a floresta praticamente sem alterações, pois não envolve a morte dos seus componentes, promovendo a manutenção não só de sua estrutura e funções ecológicas, como também a integralidade da sua biodiversidade. As actividades do Projecto Energia nesta área, tem possibilitado a criação de oportunidades de emprego e garantia da produção local.

Vale ressaltar que através deste projecto as famílias beneficiárias estão a criar pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, o búzio vermelho em cativeiro e de forma saudável, pois o mesmo alimenta-se de frutas e algumas ervas. Este método de criação trouxe vários benefícios às famílias que, além de outros trabalhos diários, já não precisam ir busca-los longe de casa.

Fonte: Assessoria do Projecto Energia