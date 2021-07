2.ª acção de formação de operadores turísticos

Associação de Defesa do Património de Mértola

Comunicado à imprensa

PROJETO EQUADOR – ENCERRAMENTO DA 2.ª AÇÃO DE FORMAÇÃO DE OPERADORES TURÍSTICOS

A 2.ª ação de formação para operadores turísticos promovida pelo projeto EQUADOR, com a duração de 36 horas, decorreu entre os dias 21 de junho e 06 de julho, das 14H00 às 17H00, na sala 2 da Biblioteca Nacional, e teve seu término ontem.

Durante os 12 dias de formação foram ministrados 9 módulos com temáticas que representavam uma necessidade para o público-alvo em causa, gerando grande interação entre os formadores e os formandos, numa clara oportunidade para esclarecer aspetos importantes sobre o Turismo em São Tomé e Príncipe, bem como para partilhar ideias e reivindicações por parte dos operadores.

No ultimo dia, o diretor da inspeção e fiscalização da Direção Geral do Turismo e Hotelaria (DGHT), Dr. Adilson Miguel da Graça, falou da importância do Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo de São Tomé e Príncipe, tendo desafiado os formandos para se apropriarem deste documento orientador. Após a apresentação do plano estratégico, passou-se à sessão de esclarecimentos, e procedeu-se à entrega dos certificados aos 24 formandos que frequentaram a formação, finalizando a ação com um simbólico cocktail.

Depois desta fase da formação para operadores turísticos, seguir-se-ão, já no final deste mês, outras atividades que estão contempladas no âmbito do projeto EQUADOR, nomeadamente: mapeamento do património natural e cultural de São Tomé e Príncipe; formação de guias locais; apoio ao empreendedorismo no turismo; entre outras.

A ADPM, enquanto entidade promotora do Projeto Equador, agradece o contributo de todos atores locais e formandos envolvidos que ajudaram a concretizar este ciclo de formação com sucesso.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do projeto EQUADOR – Promoção do Turismo Sustentável e Inclusivo em São Tomé e Príncipe, promovido pela ADPM em parceria com a Direção Geral de Turismo e Hotelaria de São Tomé e Príncipe, a Câmara de Caué, o Pestana Hotel Group e com o cofinanciamento do Instituto Camões.

Sobre a ADPM: A ADPM é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) sedeada em Mértola (Portugal). Foi constituída em 1980, desenvolvendo desde então uma estratégia de atuação centrada na capacitação das populações com quem trabalha e na promoção dos recursos endógenos. Tem desempenhado um papel fulcral na promoção dos recursos endógenos, atuando paralelamente em diversas áreas intervenção, tais como: Ambiente e Agricultura Sustentável; Educação/Formação; Empreendedorismo e Inovação Rural; Património, Indústrias Culturais e Criativas e Serviços de Turismo; Intervenção e Animação Social; Educação/ Cooperação para o Desenvolvimento.