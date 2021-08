PAM visita agricultores da Roça  Saudade

No âmbito do PRODOC – acordo assinado entre o PAM e o Governo – uma equipa do PAM chefiada pela Encarregada Interina do Escritório do PAM, Yasmin Wakimoto e de sua equipa, reuniu-se com os diretores do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural (MAPDR) e com a Associação dos Agricultores da Roça Saudade, em dias alternados, no sentido de colher informações que possibilitem a criação de um plano de mobilização de recursos para subsidiar as atividades do MAPDR, particularmente aquelas desenvolvidas em parceria com o PAM.

Na reunião, conduzida pela consultora do PAM Gabriela Dutra com os directores, foram discutidas as áreas prioritárias em que o Ministério pretende atuar nos próximos 5 a 10 anos, além das atividades específicas que carecem de financiamento sustentável. Entre as temáticas discutidas destaca-se a necessidade de garantir fundos para o fortalecimento de capacidades dos pequenos agricultores, por meio da extensão rural e da promoção do associativismo.

Por outro lado, a consultora deslocou-se a Comunidade da Roça Saudade acompanhada do staff do PAM (nacionais e internacional) e visitou a estufa e o reservatório de água que irriga as propriedades dos agricultores da comunidade. Desta feita, a equipa procedeu a auscultação dos agricultores que falaram das suas principais necessidades para a produção de hortaliças de qualidade, do prejuízo graças as dificuldades de escoamento dos produtos, e dos desafios que enfrentam para a execução das suas tarefas diárias.

O PRODOC insere-se na implementação das atividades do PAM por meio de duas áreas prioritárias:

Reforçar a capacidade da MAPDR através do Estabelecimento de um sistema de cadastro ou registo dos produtores e transformadores rurais; e

Realização de diagnóstico dos sistemas territoriais sustentáveis, inquérito agrícola junto aos produtores, desenvolvimento de um plano de mobilização de recursos.

Fonte : Programa Alimentar Mundial – PAM