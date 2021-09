São Tomé e Príncipe participa no FIRST Global Challenge

Com uma equipa de 8 jovens, dos 15 aos 17 anos, São Tomé e Príncipe está a participar no FIRST Global Challenge.Estes alunos, todos a estudar na Escola Portuguesa, completaram a primeira fase do ‘SolutionsChallenge’. Ao longo de 4 meses debruçaram-se sobre a criação de uma proposta de valor que beneficie o Ambiente do nosso país, pois a vitalidade da economia familiar e nacional está fortemente dependente da exploração sustentável dos recursos naturais que temos.

Depois de vários avanços e recuos, estes alunos conceberam um protótipo de um veículo de transporte turístico, para visitas guiadas na cidade capital, movido a energia solar. Desta forma, promove-se a utilização das energias limpas, a chamada mobilidade verde, no nosso país, que está tão dependente da combustão de energias fósseis.

A FIRST Global é uma organização internacional sem fins lucrativos cujo principal objetivo é inspirar a liderança e a inovação aos jovens de todas as nações, capacitando-os com educação em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e estimulando a criatividade, a autoconfiança, a perspicácia e a perseverança. Ao cultivar a comunicação intelectual e a cooperação entre os jovens de todo o mundo, a FIRST Global leva-os a enfrentar em conjunto os desafios imprescindíveis do mundo e a criar soluções que sejam benéficas para todos.

Todos os elementos da equipa concordam que este concurso já teve um grande impacto, pois trouxe inúmeras oportunidades: poderem explorar as suas aptidões e curiosidades e pô-las em prática; interagir com diferentes culturas; aprender factos incríveis e entusiasmantes e o mais importante interagir e trabalhar com STEM.

O entusiasmado tem crescido com a crescente materialização da ideia, sobretudo com a possibilidade de poderem construir, desenhar, criar e trazer inovações para o nosso país e para o mundo. Estes alunos apelam aos dirigentes do país a incutirem mais STEM e robótica na vida dos jovens, para que os mesmo tenham mais oportunidade de estudar, conhecer e desenvolverem os seus talentos e capacidades.

Fonte : Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe