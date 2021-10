Avaria no motor de avião provocou pânico, desmaios e solidariedade

O voo da companhia de bandeira nacional, a STP-Airways, do último sábado com destino à Lisboa, não conseguiu atingir a velocidade cruzeiro.

Mesmo no momento da descolagem aconteceu algo estranho. Uma passageira disse à imprensa que ela escutou «um barulho…Bum… e o avião perdeu força…».

O piloto Carlos Fernandes, comandante da tripulação do avião, também confirmou que a avaria, ocorrida logo após a descolagem exigiu a realização de várias manobras, para garantir a aterragem de emergência e segura no aeroporto internacional de São Tomé.

«Deve ter sido um problema do motor, é uma avaria técnica. Tivemos que gastar combustível. Estivemos aqui a espera, gastamos combustível e quando tivemos condições para aterrar regressamos…», explicou o comandante.

As várias voltas que o avião Boeing 767-300 ER deu no espaço aéreo nacional geraram o pânico em terra.

Bombeiros foram mobilizados para o aeroporto. Militares foram convocados. O sistema de alerta contra catástrofes foi accionado.

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, chegou ao aeroporto internacional, numa viatura particular conduzida pelo seu assessor de protocolo, Arlindo Santos.

O Téla Nón apurou que uma das filhas do Presidente da República estava no voo, que tinha descolado de São Tomé.

O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, também estava no aeroporto, pois a sua esposa também estava a bordo do Boeing 767-300ER.

Num ápice de tempo, assistiu-se um momento de solidariedade fraterna entre os actores políticos. Começou a chover, e o Presidente da República Carlos Vila Nova não tinha um guarda chupa. O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves albergou o Presidente da República debaixo do seu guarda-chuva.

Um momento de pânico, que fez esquecer as medidas de distanciamento social. O Presidente da República e o Presidente da Assembleia Nacional, colados debaixo do mesmo guarda-chuva. Um momento de protecção mútua, com os olhos postos no céu, em busca da Boeing 767-300 ER.

Terra de nome Santo, algumas horas depois de dar tantas voltas no espaço aéreo, São Tomé, viu o Boeing 767-300ER, a se aproximar da pista de aterragem. Uma aterragem segura, leve-leve. Todos os 230 passageiros pisaram terra firme. Alguns desmaiaram e foram assistidos pela equipa médica que tinha sido destacada no aeroporto internacional.

Segundo Carlos Fernandes, comandante da aeronave, a avaria será tratada, e os passageiros deverão seguir viagem neste domingo.

Abel Veiga