General João Seria e os Calema unidos no “B.Leza” projectaram novas parcerias

João Seria, o nome que é sinónimo de expoente máximo da música de São Tomé e Príncipe, há vários anos, que se autoproclamou General.

Homenageado pelo Governo santomense em Julho passado, o General da música santomense, representou o arquipélago na feira de turismo de Dubai. No regresso de Dubai, Joao Seria, subiu o palco do B.Leza em Portugal.

O espectáculo musical em Lisboa, foi organizado com apoio da embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal.

Glória da música de São Tomé e Príncipe na década de 80 do século passado através do agrupamento musical África Negra, João Seria, subiu ao palco na campainha dos irmãos Calema. O grupo que actualmente é referência musical de São Tomé e Príncipe no mundo.

António e Fradique dos Calema cantaram com o general João Seria, uma das músicas que marcou os salões de danças em São Tomé e Príncipe, na década de 80, a “Aninha” do grupo musical África Negra.

O espectáculo no B.Leza em Lisboa, aconteceu no dia 28 de Outubro. Fradique dos Calema, aproveitou o embalo musical para convidar o General João Seria a participar no próximo trabalho discográfico do seu grupo.

A boa interacção no palco entre o músico mais velho, (General João Seria), e os jovens da actualidade (Os Calema), produziu cumplicidade e gerou novas oportunidades de parceria.

O General João Seria com mais de 50 anos de carreira musical, será o convidado de honra dos Calema, «no próximo espectáculo da banda “Os Calema” no coliseu dos recreios em Lisboa», garantiu o DUO António e Fradique.

Abel Veiga