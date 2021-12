Espírito de Natal – Crianças de Neves visitaram o Presidente da República

Crianças do Jardim Pimpolho da cidade de Neves, visitaram o palácio presidencial, conversaram com o Presidente Carlos Vila Nova, e na companhia do Chefe de Estado passearam no jardim do Palácio do Povo.

As crianças do jardim Pimpolho da cidade de Neves pertencem ao projecto integrado do distrito de Lembá. Um projecto de desenvolvimento humano liderado pela irmã Lúcia Cândido.

Talvez por coincidência, as crianças que visitaram o Palácio e o Presidente, nasceram na cidade natal do Presidente da República Carlos Vila Nova, a cidade de Neves.

Oriundas de uma das regiões do país, que regista o maior índice da pobreza, as crianças de Lembá desejaram bom Natal e próspero Ano Novo ao Presidente da República. Um presente de natal bastante valioso para o Chefe de Estado são-tomense. Ter o palácio cheio de crianças, representantes do futuro de São Tomé e Príncipe.

Trouxeram prendas para o Presidente da República, que em troca deu a cada criança uma prenda pelo dia da família que se avizinha.

País de maioria cristã, o espírito de Natal marca a actualidade em São Tomé e Príncipe. Nesta altura do ano, os dirigentes do Estado partilham afecto e solidariedade para com as crianças e idosos, que se encontram nos centros de acolhimento.

Abel Veiga