Justiça – CSMJ repudia a postura da ASSIMAJUS

O Conselho Superior de Magistrados Judiciais(CSMJ), tomando conhecimento do pedido de socorro aos outros Órgãos de Soberania, nomeadamente ao Presidente da República e Assembleia Nacional, da senhora presidente de ASSIMAJUS (Associação Sindical dos Magistrados Judiciais São-tomenses) no passado dia 20 do mês em curso, no Jornal Telá Nón, TVS, ou seja, na comunicação social nacional e internacional, vem repudiar esta postura por não ser consentânea com o exercício da magistratura judicial e esclarecer o seguinte:

O leitor deve acompanhar na íntegra o repúdio do Conselho Superior de Magistrados Judiciais, em relação a postura da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais em torno do concurso aberto para selecção de dois novos juízes conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça – carta de resposta a ASSIMAJUS