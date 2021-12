Operação “quadra festiva segura” tem Ómicron como alvo principal

Desde sexta-feira, 24 de Dezembro que a polícia nacional pôs em marcha um plano operacional para garantir uma quadra festiva segura em todo São Tomé e Príncipe.

Segundo o intendente Aurito Vera Cruz, pelo menos 350 agentes foram mobilizados para garantir a segurança sanitária e pública no arquipélago.

O Governo são-tomense decretou situação de contingência em todo o país até 10 de Janeiro de 2022, para prevenir a Covid-19, e principalmente a entrada da variante Ómicron no país.

A Polícia Nacional, promete reforçar a vigilância para que as medidas de prevenção contra a Covid-19 sejam efectivamente cumpridas durante a quadra festiva do natal e nas celebrações do ano novo.

Tradicionalmente os são-tomenses celebram a festa do ano novo em grandes aglomerações, seja em festas de bairro ou nas praias para lavagem do ano velho.

O intendente Aurito Vera Cruz, alertou que a população está autorizada a tomar o banho de lavagem do ano velho, mas não pode levar equipamentos de música para a praia. Também não está autorizado o banquete nas praias, ou seja, nada de levar panelas e mais panelas de comida para a patuscada na praia.

A polícia Nacional promete impedir a aglomeração nas praias e em todos os lugares públicos durante a quadra festiva do ano novo. Medida que visa evitar a entrada e a proliferação da variante Ómicron da Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga