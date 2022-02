Jovens institucionalizam espaço de reflexão denominado “ Conversa da Tarde”

O jurista e professor Carlos Barros Tiny e o professor e empreendedor social Abdu Sousa, criaram um espaço de reflexão e debate nacional com o nome “ Conversa da Tarde”.

A iniciativa visa preencher um vazio nacional que prende-se com a ausência de debates e reflexões pública dos assuntos nacionais.

Uma primeira edição do evento aconteceu no café park e contou com a presença considerável de cidadãos nacionais. Desta vez, Carlos Barros Tiny e Abdu Sousa, vão estar, esta sexta-feira, 11, pelas 16 horas, na cidade da Trindade, na sala de reunião da Camara Distrital de Mé-zóchi, para fazer o mesmo exercício com os cidadãos de Mé-zóchi.

A iniciativa conta conta com a parceria do Café Park e da RSTP.

FONTE – “Conversa da Tarde”