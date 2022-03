Carro mergulhou no Rio Água Grande

Um acidente aparatoso chamou a atenção do público no centro da cidade de São Tomé, no final da tarde de quinta – feira. Diante da central térmica da EMAE, uma viatura deixou a estrada e mergulhou no rio que atravessa a capital, o Água Grande.

No local o Téla Nón apurou que o motorista é um funcionário da empresa de água e electricidade, a EMAE. Depois de conversa com os amigos, alguns metros antes do local do acidente, o cidadão proprietário da viatura pôs-se em marcha em direcção às instalações da central térmica onde aliás trabalha há muitos anos.

Segundo testemunhas, o cidadão terá sentido mal ao volante da sua viatura. Perdeu controlo do carro que acabou por partir a varanda da ponte sobre o rio Água Grande, e mergulhou no fundo do rio.

Carro tomba para o Rio

Ileso o cidadão conseguiu sair da viatura e foi levado ao hospital central Ayres de Menezes, onde permaneceu para observação médica.

Cerca de 3 pontes sobre o rio Água Grande foram reconstruídas após obras avaliadas em mais de 1 milhão de euros, que começaram no ano 2019. No ano 2020 pelo menos 2 pontes e as varandas sobre o rio Água Grande foram reconstruídas.

Carro quebrou a varanda do Rio Água Grande

Varandas iluminadas, que estão a desmoronar uma atrás da outra. O acidente desta quinta feira destruiu uma parte da varanda sobre o rio. Outros pinázios da varanda já foram destruídos antes, por outros acidentes e choques de viaturas contra a estrutura da ponte.

Abel Veiga