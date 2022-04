INAC avança medidas para ligação aérea ser segura e contínua entre as ilhas e a sub-região

O instituto nacional de aviação civil (INAC), decidiu por fim ao monopólio de algumas companhias aéreas na rota interna e na rota de ligação entre São Tomé e a sub-região da África Central.

Segundo Vladimir Vera Cruz administrador técnico do INAC, só assim o país poderá beneficiar de ligações aéreas seguras e contínuas.

A ligação aérea entre a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe, está ciclicamente comprometida. Segundo o INAC até agora apenas uma companhia aérea opera nesta rota.

O mesmo acontece com a ligação aérea entre o arquipélago e a sub-região da África Central. A companhia aérea privada do gabão, a Afrijet que garantia a ligação entre São Tomé, Libreville- capital do Gabão, e Doula nos camarões, decidiu na última semana suspender os voos, por causa de um litígio com a empresa que administra o aeroporto de São Tomé. O país ficou isolado da sub-região da África Central.

A suspensão dos voos da companhia Afrijet, pôs em causa o negócio de várias dezenas de comerciantes são-tomenses, que importam e exportam mercadorias entre São Tomé e Príncipe, o Gabão e os Camarões. O INAC prometeu para mais breve possível a retoma dos voos da companhia privada gabonesa.

Enquanto isso a ligação aérea entre as duas ilhas já foi restabelecida. O INAC confirmou que a guerra na Ucrânia esteve na base da recente suspensão dos voos entre as duas ilhas.

São Tomé e Príncipe chama por mais companhias aéreas, para evitar que fique bloqueado em relação aos vizinhos do golfo da Guiné.

Abel Veiga